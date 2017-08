Guabiruba recebe livros sobre famílias de origem alemã em Santa Catarina

Guabiruba recebeu exemplares do livro Famílias de Origem Alemã no Estado de Santa Catarina – Volume I para serem deixados nas escolas da rede municipal de ensino e biblioteca.

A obra foi entregue por uma das idealizadoras do projeto, Rosemari Glatz, ao prefeito Matias Kohler, vice Valmir Zirke, secretária e diretora de Educação Edna Maria da Silva Jasper e Milena Debatin na sexta-feira, 11.

A obra, lançada em maio deste ano na Casa de Brusque, conta a genealogia de 35 famílias, sendo que seis são de Brusque e Guabiruba e as demais de várias cidades. A organização foi da GenealogiaRS – Pesquisas Teuto-Brasileiras, do Rio Grande do Sul, especializada neste tipo de obra.

Rosemari explicou que cada autor pagou um valor para poder escrever sobre a sua família e ter direito a dez exemplares. “Conseguimos alguns patrocinadores para ampliar o número de exemplares e poder fazer essas doações para as escolas”, destacou.

O prefeito parabenizou a iniciativa e agradeceu os livros, que serão utilizados pelos alunos das escolas da rede municipal. Os exemplares ficarão nas bibliotecas dos educandários.