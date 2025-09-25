Guabiruba recebe nota A em ranking nacional que avalia qualidade de dados contábeis

Guabiruba alcançou Nota A no Ranking Siconfi 2025 – Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. O município ficou em 129º lugar entre todas as cidades brasileiras avaliadas, com índice de excelência de 97,8%.

O ranking é elaborado com base em verificações técnicas sobre a consistência, transparência e confiabilidade dos dados contábeis e fiscais de 2024 encaminhados ao Tesouro Nacional. Cada item analisado recebe pontuação específica, permitindo uma avaliação precisa sobre o nível de qualidade das informações prestadas.

O desempenho é atribuído ao trabalho da equipe técnica responsável pela contabilidade municipal e da Secretaria de Administração e Finanças, encarregadas de organizar e encaminhar as informações que refletem a situação financeira do município.

“Receber Nota A no Ranking Siconfi é um reconhecimento da dedicação diária da nossa equipe técnica em garantir transparência, qualidade e conformidade das informações contábeis e fiscais. Essa conquista fortalece a credibilidade de Guabiruba e reafirma nosso compromisso com uma gestão pública responsável e cada vez mais eficiente”, ressalta a contadora Maiara Soares.

“Esse resultado reflete o compromisso da Administração Municipal com uma gestão responsável, pautada pela transparência e pelo equilíbrio das contas públicas. A conquista desse reconhecimento, além de valorizar o trabalho realizado, fortalece a credibilidade do município e amplia as possibilidades de captar novos recursos junto a diferentes esferas, viabilizando mais investimentos para Guabiruba”, ressalta a secretária de Administração e Finanças, Kely Messer.

O Ranking Siconfi é uma iniciativa nacional que busca estimular boas práticas de gestão fiscal nos municípios, oferecendo maior clareza e comparabilidade das contas públicas.

