Com a chegada oficial do verão astronômico neste domingo, 21, o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba, já demonstra um aumento significativo na movimentação de visitantes.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Situado a poucos minutos do Centro da cidade, o local se destaca como uma das principais opções de lazer ao ar livre neste período de férias, atraindo pessoas de todas as faixas etárias que buscam se refrescar nas suas diversas cachoeiras.

Guabiruba impressiona

O parque então reúne um conjunto de quedas d’água que impressiona pela beleza, além da diversidade oferecida.

Nesse cenário, em torno de dez cachoeiras podem ser exploradas por trilhas bem estruturadas, algumas de fácil acesso, enquanto outras desafiam os mais aventureiros.

Com efeito, a Trilha João Bauer conduz os visitantes por trechos de mata preservada, revelando cenários naturais que estimulam a contemplação e o contato direto com a natureza.

Cada cachoeira apresenta, inclusive, características próprias, seja pela altura das quedas, ou pela tranquilidade de seus poços, ideais para um mergulho revigorante.

Sobretudo em dias de férias, o parque se torna um ponto de encontro de famílias e grupos de amigos, consolidando-se como espaço de lazer, descanso e diversão.

Lazer garantido em Guabiruba

A movimentação observada neste fim de semana, sobretudo, já indica a tendência para a estação mais quente do ano.

Além da infraestrutura das trilhas, a sinalização e a preservação do ambiente natural, pois, garantem uma experiência segura e agradável.

A combinação entre facilidade de acesso, diversidade de cachoeiras e a atmosfera de tranquilidade faz com que o parque seja uma referência regional em turismo de natureza.

Por esse motivo, durante os meses de verão, a demanda por lazer ao ar livre aumenta consideravelmente, e o espaço ganha ainda mais relevância como opção de visitação.

As belas fotos

Após os anúncios no fim da edição, uma galeria de fotos mostra em imagens a beleza do Parque Municipal Érico Vicentini neste início oficial do verão.

Por fim, os registros visuais completam a reportagem e revelam cenários que dispensam descrições.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Decoração de Natal em Nova Trento então vive expectativa de pentacampeonato

2. Padre José Gabriel então retorna a Brusque e assume nova missão pastoral

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK