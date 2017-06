A entrada do ar frio em nossa região nesta tarde,09, trouxe consigo o vento, que soprou forte em alguns locais. No Bairro Aymoré em Guabiruba tivemos rajadas atingindo os 56 km/h, registrado por minha estação lá fixada.

Não se tem informação de danos ocasionado pela ventania naquele município. Já em Brusque, o forte vento também marcou presença, embora com menos intensidade. No Bairro Centro tivemos picos de 31 km/h, Santa Luzia com 28 km/h seguido do Rio Branco com 27 km/h, dados registrados por minhas estações.

A sexta-feira que começou com céu encoberto, logo deu lugar ao sol em meio a muitas nuvens ainda pela manhã, porém, no início da tarde a nebulosidade se intensificou novamente pelos céus de nossa cidade, sendo que não demorou para que a chuva viesse em forma de pancada rápida, passageira, acompanhada do forte vento, sendo que na sequência, os brusquenses puderam apreciar um lindo entardecer com temperaturas em rápido declínio com a chegada da massa de ar frio.

E os brusquenses que se preparem pois a próxima madrugada promete ser gelada, com mínimas ao amanhecer de sábado podendo ficar entre 7ºC e 10ºC. Este frio mais forte deverá perdurar no estado até a próxima segunda-feira, segundo os meteorologistas.