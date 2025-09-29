O último domingo de setembro foi marcado por emoção e reencontros em Guabiruba, com a 45ª edição da Kohlerfest — festa tradicional da família Kohler, realizada desde 1979.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O evento reuniu gerações em um encontro que, ano após ano, vem reforçando laços e preservando lembranças e valores de fé — especialmente a memória de Carlos e Stella Regina Kohler, patriarcas e pilares de uma história que atravessa gerações.

A programação, pois, iniciou às 10h, com a Santa Missa celebrada na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro da cidade.

No alto da colina que abriga o templo, dezenas de vozes se uniram em cânticos e orações conduzidas pelo padre Geraldo Kohler, membro da família, que há 46 anos exerce o sacerdócio e, atualmente, em 2025, atua em Joinville, no Norte catarinense.

Ao longo desses 45 anos de encontros, raras foram as ocasiões em que a cerimônia não contou com sua presença à frente do altar, consolidando-se como um dos momentos mais aguardados da festa.

Início da festa em Guabiruba

Na história da Kohlerfest, há ainda a lembrança do padre Nicolau Kohler (In Memoriam), que viveu boa parte de sua vida em São Paulo e chegou a presidir a celebração em alguns anos.

Foi justamente ele, ao lado do irmão Paulo, quem impulsionou a criação da festa no fim da década de 1970.

Na época, a intenção era simples, mas carregada de afeto: possibilitar que Nicolau, em suas raras visitas à cidade natal, pudesse encontrar todos os familiares em um mesmo dia.

Com o passar do tempo, o encontro cresceu. Se no início eram poucos os presentes, hoje o número de descendentes, pois, já ultrapassa 275 membros.

Nesta edição, 123 pessoas participaram do almoço servido no Salão Cristo Rei, localizado ao lado da igreja.

Com efeito, o espaço tornou-se palco para conversas animadas, risadas, lembranças compartilhadas e para o abraço caloroso de quem percorreu longas distâncias para estar presente.

Ícone histórico de Guabiruba

Um marco dessa trajetória foi a 30ª edição da festa, realizada nos jardins da casa dos patriarcas Carlos e Stella, no bairro Pomerânia.

O imóvel, conservado com zelo pela família, é considerado um ícone de Guabiruba, símbolo da memória e da força de uma história que atravessa gerações.

Pandemia interrompe tradição

Ao longo desses 45 anos, apenas a pandemia interrompeu a tradição. Em respeito ao período delicado, o encontro foi suspenso, retomando posteriormente com ainda mais intensidade.

Desde então, cada edição reafirma a importância da reunião como expressão de identidade e pertencimento.

Guabiruba celebra união familiar

Atualmente, entre os 13 filhos de Carlos e Stella Regina Kohler, quatro seguem vivos: Antonio, de 95 anos; Helga, de 92; Maria, de 89; e Edith, de 87.

Nesse contexto, a presença deles carrega consigo a memória viva de um legado que se perpetua nos filhos, netos e bisnetos, fazendo da festa não apenas um evento, mas um verdadeiro patrimônio afetivo.

Neste 28 de setembro de 2025, mais uma vez a Família Kohler transformou o domingo em um dia inesquecível.

A fé, então celebrada no altar, somada ao encontro fraterno no salão comunitário, reafirmou a grandeza de uma tradição que segue firme há quase meio século.

As lindas fotos

No fim desta edição, há uma galeria de fotos com os principais momentos da festa.

As imagens mostram em detalhes a emoção da missa, a alegria dos reencontros e a energia de uma família que então continua a escrever sua história com união e devoção.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

