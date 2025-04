Guabiruba Saneamento anuncia reajuste nas tarifas de água a partir de maio

A partir de maio de 2025, os moradores de Guabiruba terão um reajuste de 6,30% nas tarifas de água e serviços públicos, conforme estabelecido pela Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR) e baseado no Índice de Reajuste Tarifário (IRT) do Contrato de Concessão.

A medida irá impactar tanto as tarifas de abastecimento de água quanto os serviços complementares fornecidos pela concessionária Guabiruba Saneamento.

“O reajuste de tarifas, necessário para viabilizar esses avanços, reflete o compromisso da Guabiruba Saneamento com a melhoria contínua dos serviços prestados à população e a qualidade de vida da comunidade. A concessionária reforça que está empenhada em continuar oferecendo um serviço de excelência, atendendo às necessidades de seus consumidores e cuidando dos recursos hídricos para as gerações futuras”, divulgou a concessionária.

Investimentos em infraestrutura

A Guabiruba Saneamento afirma ter investido em melhorias e na modernização da infraestrutura local. Entre os projetos de maior destaque, está a construção de uma nova barragem de captação e a instalação de uma Estação de Tratamento de Água Central, que juntos irão aumentar em mais de 130% a capacidade de produção e distribuição de água.

“A vazão de produção passará de 30 para 70 litros por segundo, o que permitirá atender à crescente demanda por água na região”.

Além disso, um novo reservatório de 1,6 milhões de litros será construído, ampliando em 228% a capacidade de reserva de água para períodos críticos. Esta ampliação visa garantir um abastecimento contínuo e de qualidade, mesmo em momentos de alta demanda ou em situações de emergência.

“A concessionária também tem trabalhado para reduzir as perdas de água na distribuição. Graças a ações estratégicas, a taxa de perdas foi reduzida de 28,33% em 2023 para 25,56% em 2024”.

Além das melhorias na infraestrutura, a concessionária também diz ter intensificado suas ações de conscientização ambiental.

“Através de programas educativos nas escolas municipais e campanhas comunitárias, a empresa busca sensibilizar a população sobre a importância do uso responsável da água e da preservação dos recursos naturais. Ações de educação ambiental têm mostrado ser fundamentais para engajar a comunidade na preservação da água e na manutenção de um sistema de saneamento básico de qualidade”.

