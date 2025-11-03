O pátio do setor de expedição da Kohler Tinturaria, no bairro Pomerânia, em Guabiruba, foi palco, no último sábado, 31, do 1º Desafio das Brigadas.
*Confira a galeria de fotos no fim da edição
O evento reuniu equipes de diferentes empresas da região em uma tarde dedicada à integração, capacitação e valorização dos profissionais que atuam na linha de frente da segurança corporativa.
Iniciativa surgiu em Guabiruba
Com efeito, a iniciativa nasceu de uma experiência bem-sucedida realizada internamente pela própria Kohler Tinturaria em 2024.
Na ocasião, a empresa promoveu uma competição entre seus brigadistas e convidou outras corporações apenas como observadoras.
O êxito da ação motivou a ampliação do projeto, que, neste ano, ganhou força institucional ao ser apresentado à Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), por meio do Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho.
Nesse contexto, a Acibr e o núcleo apoiaram a proposta, reconhecendo sua relevância diante da realidade industrial regional.
Afinal, muitos princípios de incêndio ocorrem dentro das próprias empresas.
Guabiruba une forças produtivas
No caso do setor têxtil, em particular, o risco é ainda maior, sobretudo pela presença constante de algodão, tecidos inflamáveis e maquinários de alto aquecimento — entre eles batedores, ramas e secadores.
Ademais, o Corpo de Bombeiros atende a uma área territorial extensa, o que pode tornar o tempo de resposta mais longo em determinadas ocorrências.
Diante disso, a atuação das brigadas internas então assume papel fundamental, garantindo os primeiros atendimentos e evitando que focos diminutos se transformem em grandes incidentes.
Assim, a capacitação contínua e o fortalecimento do trabalho em equipe tornam-se indispensáveis.
Segurança como prioridade
Neste primeiro desafio, cinco equipes, totalizando 50 competidores de três empresas — Kohler Tinturaria, Costa Rica e Giracor — participaram de provas práticas.
Essas provas, por sua vez, foram voltadas ao atendimento pré-hospitalar, ao combate a incêndios com o uso de extintores e ao manuseio da rede de hidrantes.
As atividades buscaram reproduzir situações reais do cotidiano industrial, reforçando a importância da agilidade, da cooperação e da tomada de decisão sob pressão.
Famílias presentes
Por conseguinte, o evento também teve caráter integrador. Além dos competidores, as famílias foram convidadas a acompanhar as provas, o que contribuiu para transformar a competição em um momento de convivência comunitária.
Ao final, todos se reuniram em um café da tarde, precedido por uma confraternização com frutas e lanches, simbolizando o encerramento de uma jornada de aprendizado e união.
Nesse sentido, o 1º Desafio das Brigadas não apenas destacou o preparo técnico das equipes, mas também evidenciou o papel estratégico do brigadista dentro do ambiente industrial.
Investir em treinamento, afinal, é uma forma de preservar vidas e proteger patrimônios construídos ao longo de anos — bens que, sem preparo adequado, podem ser comprometidos em questão de horas.
As fotos do evento
Por fim, para quem deseja ver um pouco de como foi o desafio, uma galeria de fotos está disponível após os anúncios, no fim desta edição.
As imagens revelam em detalhes aquilo que as palavras, por vezes, não conseguem traduzir.
Elas evidenciam o espírito de equipe, a dedicação e o compromisso dos profissionais que então tornam as indústrias da região mais seguras a cada dia.
Galeria após o apoio comercial
Guabiruba em fotos
*Créditos: Ciro Groh/O Município >>
