O pátio do setor de expedição da Kohler Tinturaria, no bairro Pomerânia, em Guabiruba, foi palco, no último sábado, 31, do 1º Desafio das Brigadas.

O evento reuniu equipes de diferentes empresas da região em uma tarde dedicada à integração, capacitação e valorização dos profissionais que atuam na linha de frente da segurança corporativa.

Iniciativa surgiu em Guabiruba

Com efeito, a iniciativa nasceu de uma experiência bem-sucedida realizada internamente pela própria Kohler Tinturaria em 2024.

Na ocasião, a empresa promoveu uma competição entre seus brigadistas e convidou outras corporações apenas como observadoras.

O êxito da ação motivou a ampliação do projeto, que, neste ano, ganhou força institucional ao ser apresentado à Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), por meio do Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho.

Nesse contexto, a Acibr e o núcleo apoiaram a proposta, reconhecendo sua relevância diante da realidade industrial regional.

Afinal, muitos princípios de incêndio ocorrem dentro das próprias empresas.

Guabiruba une forças produtivas

No caso do setor têxtil, em particular, o risco é ainda maior, sobretudo pela presença constante de algodão, tecidos inflamáveis e maquinários de alto aquecimento — entre eles batedores, ramas e secadores.

Ademais, o Corpo de Bombeiros atende a uma área territorial extensa, o que pode tornar o tempo de resposta mais longo em determinadas ocorrências.

Diante disso, a atuação das brigadas internas então assume papel fundamental, garantindo os primeiros atendimentos e evitando que focos diminutos se transformem em grandes incidentes.

Assim, a capacitação contínua e o fortalecimento do trabalho em equipe tornam-se indispensáveis.

Segurança como prioridade

Neste primeiro desafio, cinco equipes, totalizando 50 competidores de três empresas — Kohler Tinturaria, Costa Rica e Giracor — participaram de provas práticas.

Essas provas, por sua vez, foram voltadas ao atendimento pré-hospitalar, ao combate a incêndios com o uso de extintores e ao manuseio da rede de hidrantes.

As atividades buscaram reproduzir situações reais do cotidiano industrial, reforçando a importância da agilidade, da cooperação e da tomada de decisão sob pressão.

Famílias presentes

Por conseguinte, o evento também teve caráter integrador. Além dos competidores, as famílias foram convidadas a acompanhar as provas, o que contribuiu para transformar a competição em um momento de convivência comunitária.

Ao final, todos se reuniram em um café da tarde, precedido por uma confraternização com frutas e lanches, simbolizando o encerramento de uma jornada de aprendizado e união.

Nesse sentido, o 1º Desafio das Brigadas não apenas destacou o preparo técnico das equipes, mas também evidenciou o papel estratégico do brigadista dentro do ambiente industrial.

Investir em treinamento, afinal, é uma forma de preservar vidas e proteger patrimônios construídos ao longo de anos — bens que, sem preparo adequado, podem ser comprometidos em questão de horas.

As fotos do evento

Por fim, para quem deseja ver um pouco de como foi o desafio, uma galeria de fotos está disponível após os anúncios, no fim desta edição.

As imagens revelam em detalhes aquilo que as palavras, por vezes, não conseguem traduzir.

Elas evidenciam o espírito de equipe, a dedicação e o compromisso dos profissionais que então tornam as indústrias da região mais seguras a cada dia.

Galeria após o apoio comercial

Guabiruba em fotos

