Guabiruba terá outra empresa responsável pela coleta de lixo

A partir desta segunda-feira, 17, o serviço de coleta de lixo em Guabiruba entra em um período de transição devido à substituição da empresa responsável. A mudança ocorre após a homologação de uma nova licitação para a prestação do serviço. A MecaniCapina Limpeza Urbana irá assumir o serviço.

A prefeitura afirma que não haverá alteração nas rotas, nos dias de coleta ou na frequência do atendimento. A única mudança diz respeito à empresa que passará a executar o trabalho.

Durante os primeiros dias dessa adaptação, podem ocorrer atrasos pontuais, situação considerada normal em processos de troca de equipes e de frota.

Também poderá haver mudanças no layout e nas cores dos caminhões, além dos uniformes da nova equipe, como parte da identidade visual adotada pela empresa contratada.

“A prefeitura solicita a compreensão da população e garante que está acompanhando de perto todo o processo para assegurar que o serviço siga sendo prestado com qualidade e regularidade”, diz o poder público em nota.

Para dúvidas ou informações adicionais, os moradores podem entrar em contato com Alôncio Schirmer, responsável pela coleta de lixo no município, pelo telefone e WhatsApp (47) 9152-4310.

