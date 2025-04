Guabiruba terá primeira sessão da Câmara itinerante de 2025; saiba bairro

A Câmara de Vereadores de Guabiruba realizará sessão itinerante nesta terça-feira, 29, a partir das 19h. O bairro que receberá o encontro do poder Legislativo é o Centro. A sessão acontecerá no Clube Esportivo Dez de Junho, na rua Carlos Nuss.

Trata-se da primeira sessão itinerante da Câmara em 2025. O encontro contará com toda a estrutura do Legislativo, além de representantes convidados do poder Executivo.

“É um momento importante para a comunidade, em que a população tem direito de utilizar o espaço de fala para sugerir melhorias e fazer suas reivindicações”, afirma o presidente da Câmara, Xande Pereira (PP).

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: