Conhecido por reunir cavaleiros, famílias e amantes da tradição campeira, o Costelaço do Irineu já se firmou como um dos eventos mais aguardados no calendário afetivo de Guabiruba.

Após seis edições marcadas por clima de parcerias e boa comida, o já consagrado encontro ganhou um novo propósito neste sábado, 26, e, com ele, um significado ainda mais profundo.

Desta vez, as brasas não aqueceram apenas a carne suculenta assada no fogo de chão. Aqueceram, sobretudo, os corações de quem compareceu ao sítio de Irineu Celva, no bairro Lageado Alto.

A solidariedade, então demonstrada pelas pessoas presentes, foi uma verdadeira prova de empatia e apoio comunitário.

Solidariedade aquece Guabiruba

O motivo do encontro carregava uma difícil realidade: oferecer apoio ao casal que viu sua casa ser consumida pelas chamas, apenas um dia após o último costelaço, ocorrido em fevereiro de 2025.

Diante disso, Irineu e Eliana perderam tudo em apenas alguns instantes, o que construíram juntos em muitos anos.

Esse ato de solidariedade reforçou a união entre os moradores e destacou a importância de estar ao lado de quem mais precisa nos momentos difíceis.

Diante da tragédia, amigos, conhecidos e admiradores não hesitaram, pois transformaram a dor em movimento, e a solidariedade em ação concreta.

Guabiruba se une pela causa

A ideia do costelaço beneficente surgiu poucos dias após o incêndio, inspirada pela necessidade urgente de apoiar o casal Celva.

Agora, dois meses depois, o evento ganhou forma e foi realizado neste sábado, reunindo sabores e cultura em prol dessa causa solidária.

Desde as primeiras horas da manhã, o sítio se encheu de vida. Vieram cavaleiros de várias cidades, famílias inteiras, grupos de amigos, todos unidos por um mesmo sentimento.

O aroma da costela, preparado com a habitual maestria, logo tomou conta do ambiente, embalado por risos, conversas e canções que misturavam tradição e acolhimento.

Apoio que fortalece

O evento, mais uma vez, foi além do paladar. Cada ingresso vendido, cada porção servida e cada abraço dado se tornaram expressão de apoio.

Em meio à multidão, o casal circulava com olhos marejados e semblante emocionado, cientes de que, mesmo após a perda material, ainda tinham algo valioso: o carinho de uma comunidade inteira.

O encontro deste sábado especial mostrou que, quando a vida impõe recomeços difíceis, é possível encontrar força na coletividade.

Guabiruba em fotos

