No pitoresco interior do germânico município de Guabiruba, uma das paisagens mais cativantes então se revela ao longo da encantadora rua Sibéria, no bairro Aymoré.

Situada ao pé da majestosa Serra do Itajaí, em uma área de preservação nacional, essa via carrega consigo a essência da vida no interior, preservada com orgulho por seus moradores.

A poucos passos da natureza exuberante, a rua também serve como acesso ao famoso Mirante Paulo Kohler, ponto turístico que atrai visitantes em busca de vistas impressionantes da região.

Costumes de Guabiruba

Ao longo do trajeto, pois, é possível sentir o ritmo tranquilo da vida cotidiana, onde o tempo parece respeitar os costumes de outrora.

Diante disso, não é incomum, por exemplo, observar cenas que remetem ao passado rural da cidade.

Carroças ainda circulam por suas curvas sinuosas, conduzidas por moradores que transportam o “trato”, alimento destinado aos animais. Essa prática mantém vivas as tradições e molda a identidade cultural local.

Guabiruba com identidade

Assim, a rua Sibéria, mais do que apenas uma rota, é um testemunho silencioso da conexão entre o presente e o passado.

As casas que abrigam quintais bem cuidados, somadas aos olhares acolhedores dos residentes, criam uma atmosfera singular nesse lugar, onde a beleza natural, a herança histórica e a serenidade se encontram.

Guabiruba, colonizada por imigrantes alemães, encontra em ruas como esta um reflexo autêntico de suas origens.

A paisagem, o modo de vida e o sentimento de pertencimento convergem em um cenário que impressiona pela simplicidade e harmonia com o ambiente ao redor.

Guabiruba vista na Sibéria

*Créditos: Ciro Groh/o Município >>

