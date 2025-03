Sob os efeitos do sol, que teimava em desafiar o calendário, Guabiruba viveu um domingo, 30, de contrastes, onde o outono já deveria dar as caras, mas foi o calor que roubou a cena.

Em meio a esse cenário, o município foi palco de um espetáculo gastronômico inesquecível, protagonizado por um de seus restaurantes mais emblemáticos: o “Lá nas Trutas”.

O movimento intenso transformou o espaço em um verdadeiro ponto de encontro para famílias inteiras, grupos de amigos e apreciadores da boa culinária, vindos de todas as partes da região.

Guabiruba bem servida

O restaurante, conhecido por seu funcionamento quinzenal e sob reserva, abriu as portas para um público ansioso por saborear seus pratos caseiros.

Além disso, sua estrela principal é a truta, preparada com maestria e servida em um ambiente que mescla rusticidade e aconchego.

Entre os frequentadores, o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, então destacou-se como uma presença ilustre.

Deixando de lado as formalidades protocolares, Zirke desfrutou do momento na qualidade de um simples admirador da culinária saborosa e da atmosfera convidativa.

Tradição renovada em Guabiruba

Para os proprietários Kleiton Kormann e Cristiano Lang, que dividem a administração com suas respectivas esposas, o movimento intenso deste fim de semana foi motivo de grande entusiasmo.

Desde a reabertura, ocorrida em 9 de fevereiro de 2025, após um longo período de portas fechadas desde outubro de 2020, o restaurante vem reafirmando sua tradição entre os amantes da boa mesa.

Os registros, pois, capturam toda a energia e beleza desse encontro, em um cenário privilegiado pela natureza exuberante, em meio à Serra do Itajaí.

A 500 metros de altitude, o ar ali se torna mais puro, proporcionando assim, uma atmosfera revigorante.

Além disso, o verde exuberante da mata atlântica envolve cada espaço do restaurante, criando um cenário acolhedor e natural.

Nesse ambiente singular, a experiência transcende o simples prazer de saborear uma refeição.

Em verdade, o local oferece um convite irrecusável para se desligar das demandas e da pressa do cotidiano.

Assim, é possível se perder, mesmo que por um breve período, em um autêntico refúgio dedicado à gastronomia.

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

