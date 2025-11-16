Guabiruba vive dia de shows animados e bom público na primeira edição do Rock no Parque

Guabiruba recebe neste domingo, 16, a primeira edição do Rock no Parque. O evento, que começou às 11h, segue movimentando o parque municipal Vereador Érico Vicentini com intenso fluxo de visitantes, mesmo sob o forte calor que marcou a tarde.

A última atração está prevista para as 20h30, com o show de DZ6, artista oficialmente reconhecido pela marca Charlie Brown Jr.

Promovido pela Prefeitura de Guabiruba, com organização da Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Fundação Cultural, o festival atraiu um público maior e mais diverso do que o registrado na última edição do Rock na Praça. A mudança para o novo local permitiu ampliar a estrutura e acomodar melhor as atrações.

Ao todo, 25 bandas se inscreveram para participar desta primeira edição. Inicialmente, seriam selecionadas apenas sete, mas, diante da qualidade técnica apresentada, a comissão organizadora optou por ampliar o número para dez grupos.

Eles representam Guabiruba e outras cidades do Vale do Itajaí, com estilos que vão do rock alternativo e progressivo ao indie, metal melódico e pop rock. Cada banda tem 45 minutos de apresentação, com intervalos de 15 minutos para troca de equipamentos.

Além dos shows, o festival oferece estandes de barbearia e flash tattoo, ampliando a experiência do público com elementos do universo do rock.

A gastronomia local também marca presença com pratos típicos da culinária alemã, doces artesanais, pizzas, crepes, pastéis, chopes artesanais e outras bebidas para ajudar a enfrentar o calor. O espaço infantil, com brinquedos gratuitos, mantém movimento constante desde o início do evento.

Presente no parque, o prefeito Valmir Zirke destacou o engajamento da comunidade. Ele afirmou que o Rock no Parque “mostra a força da cultura local e o quanto a cidade responde quando encontra um espaço bem organizado e pensado para as famílias”.

Em outro momento, Zirke comentou que a nova estrutura “abre caminho para eventos ainda maiores no futuro” e reforçou que a administração municipal pretende manter o festival no calendário oficial da cidade.

O encerramento ocorre às 20h30, com o show “DZ6 toca Charlie Brown Jr.”, que terá 1h30 de duração. Com entrada gratuita, Guabiruba segue recebendo moradores e visitantes de toda a região para uma tarde e noite de música, cultura e convivência.

Restante da programação

18h – Mosaico Híbrido;

19h – Carmino;

20h30 – DZ6 (“DZ6 toca Charlie Brown Jr.”).

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

