Cores vibrantes, aromas irresistíveis e uma energia contagiante tomaram conta de Guabiruba no último fim de semana, encantando, pois, moradores e visitantes.

A 12ª edição da Festa Italiana então trouxe uma celebração inesquecível, onde tradição e alegria se uniram para proporcionar momentos marcantes a todos que participaram do evento.

A festa, que já se tornou parte do calendário cultural da cidade, cativou o público com uma programação repleta de sabores, música e homenagens à herança italiana.

Tradição e fé em Guabiruba

O evento teve sua abertura oficial no sábado, 8, às 10h30, no icônico Mirante Santo Antônio, no bairro Lageado Alto.

A cerimônia contou com momentos de emoção e reverência, incluindo, pois, a missa em ação de graças pelos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba.

A solenidade deu início a um fim de semana repleto de alegria e celebração, reforçando o orgulho e a gratidão pelas raízes italianas que moldaram a identidade cultural do Lajeado Alto e enriqueceram a história de Guabiruba.

Culinária tradicional de Guabiruba

Como já era esperado, a gastronomia foi um dos grandes destaques da festa.

Pelo menos 15 opções de pratos tradicionais encantaram os visitantes, proporcionando uma verdadeira viagem pelos sabores da Itália.

Quem garantiu ingresso antecipado pôde desfrutar de um almoço típico repleto de aromas irresistíveis, com massas, molhos e outros quitutes preparados com maestria.

Mas mesmo aqueles que não adquiriram o cartão para o almoço tiveram à disposição diversas outras delícias ao longo do evento, tornando a experiência gastronômica acessível a todos.

Música, dança e diversão

Além da culinária impecável, a programação artística e cultural deu um brilho especial à Festa Italiana.

No domingo, 9, as atividades começaram cedo, às 8h30, com um encontro de carros antigos que atraiu apaixonados por automóveis e nostalgia.

Em seguida, a festa ganhou ainda mais vida com apresentações musicais vibrantes, incluindo um espetáculo emocionante com orquestra e uma tarde dançante que animou pessoas de todas as idades.

Entre um passo de dança e outro, o público pôde explorar a feira de artesanato, conhecer um pouco mais sobre a arte local e levar para casa lembranças desse evento memorável.

Um desfecho à altura

O encerramento da 12ª Festa Italiana de Guabiruba ocorreu às 17h30 de domingo, marcando o fim de um fim de semana inesquecível.

Foram dois dias de celebração intensa, onde a tradição italiana foi vivenciada em sua essência, criando memórias afetivas que ficarão para sempre na história da cidade e no coração de cada visitante.

E para quem deseja reviver cada momento desse grande evento, convidamos você a conferir uma estonteante galeria de fotos, que captura toda a magia e emoção da festa.

Tradição de Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

