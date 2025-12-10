A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro de Guabiruba, viveu na noite de terça-feira, 9 de dezembro, um dos momentos mais marcantes de sua história recente.

A missa solene em ação de graças pelos 25 anos de sacerdócio do padre Marilton Nuss reuniu fiéis de diferentes comunidades, que lotaram a igreja para celebrar o Jubileu de Prata de seu pároco.

Ademais, inúmeros padres de diversas paróquias também estiveram presentes, homenageando o sacerdote pelo marco alcançado.

Guabiruba vive gratidão

Desde os primeiros acordes que introduziram a celebração, o clima de profunda reverência tomou conta do espaço sagrado, enquanto as vozes da assembleia ecoavam pelas paredes, compondo um ambiente carregado de emoção.

Com efeito, não foram poucos os instantes em que lágrimas discretas se misturaram aos sorrisos de gratidão.

O próprio padre Marilton, visivelmente tocado, deixou transparecer a intensidade do momento ao recordar sua trajetória religiosa e a missão assumida há duas décadas e meia.

Nesse contexto, cada gesto litúrgico adquiriu significado ainda maior, reforçando o vínculo de proximidade, cuidado pastoral e dedicação que o sacerdote tem construído com a comunidade ao longo dos últimos anos.

O rito eucarístico evidenciou ainda o significado especial de celebrar este marco no mesmo espaço que acompanhou seus primeiros passos na fé.

Sobretudo, a noite evidenciou o reconhecimento público a um ministério vivido com simplicidade de coração dehoniano, característica que se consolidou como sua marca ao longo da vida sacerdotal.

A bênção final coroou a cerimônia entre aplausos calorosos, que então traduziram o sentimento coletivo de profunda gratidão.

O início em Guabiruba

Natural de Guabiruba, onde nasceu em 9 de dezembro de 1968, filho de Ivo e Ilena Nuss, padre Marilton viveu a infância no bairro Aymoré ao lado dos pais e do irmão, César Luís Nuss.

Desde cedo demonstrou admiração pelas atividades religiosas da comunidade, especialmente na Capela São Cristóvão e na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Além disso, as frequentes visitas ao Convento Sagrado Coração de Jesus, em Brusque, despertaram em seu coração o chamado vocacional.

Ingressou no Seminário São José, em Rio Negrinho, em 1980, seguindo então formação em instituições de sua congregação em Corupá, Curitiba e Jaraguá do Sul.

Após o período de preparação e estágio pastoral, professou seus primeiros votos na Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus em 1992.

Ordenação

A ordenação sacerdotal ocorreu em 9 de dezembro de 2000, data de seu aniversário, na Capela São Cristóvão, no bairro Aymoré.

A partir disso, seu ministério tem sido exercido de forma fecunda em diversas comunidades de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo.

Desde 30 de janeiro de 2022, exerce a função de pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde segue conduzindo os fiéis com proximidade, zelo pela Casa de Deus e dedicação pastoral reconhecida pela comunidade.

Gratidão e esperança

A missa de terça-feira, portanto, não celebrou apenas um marco cronológico, mas a história de um padre cuja caminhada vem transformando vidas por onde passa.

Inspirada pelo Jubileu de Prata, a comunidade expressou sua gratidão e dirigiu orações para que o Coração de Jesus continue sustentando o sacerdote em sua missão, sob a maternal proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Em meio aos cânticos, homenagens e à força simbólica da data, a celebração reafirmou o que muitos fiéis repetiram ao fim da missa: a presença do padre Marilton entre nós é um dom que ilumina e fortalece Guabiruba.

As belas fotos

No fim desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria com registros que preservam a atmosfera da celebração.

As imagens, pois, captam detalhes da noite — gestos, expressões e instantes que reforçam a beleza do Jubileu de Prata do padre Marilton.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

*Arquivo: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro >>

