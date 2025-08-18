A noite de sábado, 16, em Guabiruba, foi marcada por um encontro que, além de reunir fé, espiritualidade e emoção, promoveu instantes de profunda reflexão, conexão humana e renovação interior entre os participantes.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Nesse contexto, a 3ª Noite Vocacional, promovida pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, transformou a Capela da Comunidade São Cristóvão, no bairro Aymoré, em um verdadeiro espaço de oração, música e celebração.

Sob o tema “Peregrinos Porque Chamados”, centenas de pessoas lotaram o templo, dando vida a um momento especial de comunhão e celebração.

Guabiruba celebrando vocações

Além disso, o encontro buscou valorizar todas as vocações — sacerdotais, religiosas, familiares, missionárias e leigas — em sintonia com o Ano Santo da Esperança vivido em toda a Igreja Católica.

Com efeito, o ambiente foi envolvido por cânticos que ecoavam pelas paredes da capela, enquanto famílias e jovens se deixavam conduzir pela força da espiritualidade.

Diante disso, olhos marejados, mãos erguidas e semblantes emocionados compuseram uma atmosfera que transbordava devoção.

Guabiruba sob emoção

Nesse clima, as apresentações teatrais, somadas aos momentos de louvor e à adoração ao Santíssimo Sacramento, criaram uma experiência intensa, complexa de ser traduzida apenas em palavras.

Para o sacerdote Marilton Nuss, que então atua como pároco da comunidade, a noite teve um significado especial.

“Foi uma celebração que tocou profundamente o coração de cada participante, reavivando a chama da fé em nossa comunidade.”

Já o empresário e membro do Conselho de Pastorais da Paróquia (CPP), Murilo Köhler, destacou o cuidado em cada detalhe.

“Preparamos algo que pudesse realmente marcar, desde a estrutura de som e iluminação até o roteiro pensado para emocionar.”

Entre cânticos e orações, a comunidade se reuniu em torno da esperança e da vocação, reafirmando o valor e a missão de cada chamado no mundo.

Seleção de fotos

Por fim, uma galeria especial de imagens permite reviver a ocasião, conservando a plenitude de sua emoção e significado.

Após os anúncios no fim desta edição, é possível reviver, por meio de registros sensíveis e inspiradores, toda a beleza e intensidade dessa noite que certamente ficará guardada na memória de Guabiruba.

*Confira a galeria mais adiante

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

2. Ex-alunos da Fundação Educacional de Brusque então celebram 34 anos de diplomação

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK