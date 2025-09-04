Guarani recebe evento de colecionadores de camisas e artigos de futebol neste sábado
Estão confirmados 23 expositores; encontro chega à sua terceira edição em Brusque
O Clube Esportivo Guarani recebe, neste sábado, 6, o Encontro de Colecionadores de Artigos de Futebol, reunindo colecionadores de camisas e diversos artigos do esporte, em exposição aberta ao público. É a terceira edição consecutiva realizada em Brusque e a 11ª no estado.
Estão confirmados 23 colecionadores, mas o número ainda pode passar de 30, superando as edições de 2023, realizada na Gevaerd Esportes, e de 2024, realizada já no Guarani. Os visitantes encontram camisas que chegam aos milhares. Outros artigos, como cachecóis, livros e revistas, também marcam presença.
“É um evento que a cada ano cresce mais, graças à ótima aceitação do publico brusquense e de toda a nossa região”, afirma, um dos organizadores, Paulo Colzani.
O objetivo é a preservação da memória e o colecionismo, num ambiente de conversas e trocas envolvendo público e expositores. Vendas não são prioridade, mas o espaço acaba despertando o interesse de colecionadores a negociações específicas após o encontro.
O evento terá chopp à disposição do público e venda de alimentos. A exposição será realizada no ginásio do clube.
O Encontro de Colecionadores de Artigos de Futebol é organizado pelos Colecionadores de Camisas de Futebol de Santa Catarina e pelos Colecionadores de Artigos de Futebol de Brusque.
