O Clube Esportivo Guarani recebe, neste sábado, 6, o Encontro de Colecionadores de Artigos de Futebol, reunindo colecionadores de camisas e diversos artigos do esporte, em exposição aberta ao público. É a terceira edição consecutiva realizada em Brusque e a 11ª no estado.

Estão confirmados 23 colecionadores, mas o número ainda pode passar de 30, superando as edições de 2023, realizada na Gevaerd Esportes, e de 2024, realizada já no Guarani. Os visitantes encontram camisas que chegam aos milhares. Outros artigos, como cachecóis, livros e revistas, também marcam presença.

“É um evento que a cada ano cresce mais, graças à ótima aceitação do publico brusquense e de toda a nossa região”, afirma, um dos organizadores, Paulo Colzani.

O objetivo é a preservação da memória e o colecionismo, num ambiente de conversas e trocas envolvendo público e expositores. Vendas não são prioridade, mas o espaço acaba despertando o interesse de colecionadores a negociações específicas após o encontro.

O evento terá chopp à disposição do público e venda de alimentos. A exposição será realizada no ginásio do clube.

O Encontro de Colecionadores de Artigos de Futebol é organizado pelos Colecionadores de Camisas de Futebol de Santa Catarina e pelos Colecionadores de Artigos de Futebol de Brusque.

