Guarani Sub-13 é vice-campeão da 16ª Copa Catarinense de Futsal

No último domingo, 18, em Itajaí, no Ginásio Gabriel Colares, foi realizada a grande final da 16ª Copa Catarinense de Futsal. O Clube Esportivo Guarani mais uma vez não conseguiu levantar o título da competição. Como em 2015 e 2016 a equipe brusquense chegou até a finalíssima e foi derrotada novamente: desta vez o confronto foi diante da equipe da Elase, de Florianópolis. Nos dois anos anteriores a equipe havia sido derrotada pelo Figueirense, também de Floripa.

Na partida do último domingo, que valia o troféu de campeão, os meninos do Guarani Futsal entraram muito nervosos em quadra e, com muitos erros durante a partida foram goleados pelo placar de 8 a 1 com tranquilidade pela equipe da capital, que fez um jogo quase perfeito em todos os sentidos.

“Lamentamos por mais uma vez ter chegado a final de uma forte competição e não termos conseguido o título; porém como fator positivo, avaliamos que estamos no caminho certo, pois deixamos pra trás fortes equipes que participaram de uma competição com nível técnico muito alto”. afirma José Carlos Torresani, técnico do elenco.

“Agora, o que temos a fazer é continuar treinando forte com os meninos e buscar nos preparar bem para a sequência das competições que teremos pela frente”, complementa o comandante do time.