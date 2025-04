O Guarani está de volta à Série C após oito participações consecutivas na Série B. Tentando se reerguer, o Bugre fez uma campanha sem brilho no Campeonato Paulista, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Fora de campo, busca a formação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Após o Paulistão, jogadores importantes foram embora. O jovem atacante João Marcelo, revelado no clube, autor de quatro dos 14 gols do Guarani na competição, foi para o Atlético-MG. O goleiro Gabriel Mesquita, titular, foi contratado pelo Paysandu.

A equipe chega à Série C com uma sequência de cinco partidas sem vitória. Desde os 4 a 0 sobre o Água Santa, em 6 de fevereiro, o Guarani perdeu para Ponte Preta e São Bernardo, e teve empates com Novorizontino, Velo Clube e Corinthians.

Destaques



João Victor: o ponta de 20 anos fez um gol e duas assistências no Campeonato Paulista, incluindo belo passe para golaço de Rafael Bilu no empate em 2 a 2 com o Corinthians.



Raphael: zagueiro titular em todo o Paulistão, chegou a marcar um gol no empate em 1 a 1 com o Velo Clube.



Emerson: com passagens pelas bases de Flamengo e Santos, o lateral-esquerdo de 26 anos é o titular do Guarani, após ter perdido espaço nas rodadas finais da Série B 2024. Anotou duas assistências no Campeonato Paulista.

Chegaram: Pablo (meia – Vitória), Lucas Macedo (atacante – Belenenses B-POR), JP Galvão (lateral-direito – Inter de Limeira-SP), Ryuta Takahashi (atacante – Giravanz Kitakyushu-JAP), Léo Coltro (zagueiro – Náutico), Cristiano (atacante – São José-SP), Kaio Cristian (lateral-esquerdo – Grêmio Prudente-SP) e Andrey (goleiro – Desportiva-ES)

Saíram: João Marcelo (atacante – Atlético-MG), Yan Henrique (lateral-direito – Internacional B), Gabriel Mesquita (goleiro – Paysandu) e Matheus Régis (atacante – Botafogo-SP)

Guarani Futebol Clube

Campinas (SP)

Fundação: 2 de abril de 1911

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa (próprio) – 29.130 lugares

Presidente: Rômulo Amaro

Técnico: Maurício Souza

Material esportivo: Kappa

Principais títulos: 1 Brasileiro (1978) e 1 Brasileiro Série B (1981)

Vs. Brusque: 6J, 2V, 1E, 3D, 7GP, 7GC

Copa do Brasil: não disputa em 2025

Paulista: 10º

Foto: Raphael comemora gol contra o Velo Clube no Campeonato Paulista | Raphael Silvestre/Guarani FC

Fotos destaques: Raphael Silvestre/Guarani FC

