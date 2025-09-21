Guarani x Brusque: segunda fase da Série C 2025 em tempo real

Partida começa às 19h no Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Guarani x Brusque: segunda fase da Série C 2025 em tempo real

Partida começa às 19h no Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Comente

Guarani x Brusque

Guarani x Brusque

Guarani: Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos, Emerson; Kelvi, Isaque; Kauã Jesus, Diego Torres, Mirandinha; Bruno Santos.
Técnico: Matheus Costa

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Biel, Alex Ruan; Diego Mathias, Guilherme Pira; Olávio.
Técnico: Bernardo Franco

Reservas do Guarani: Andrey, JP Galvão, Allyson, David Braz Renan Castro, Geovane, Kadi, Caio Mello, Jhemerson, Ryuta Takahashi, Gabriel Silva e Júnior Brandão.
Reservas do Brusque: André Luiz, Alex Paulino, Clinton, Thomaz, Douglas Oliveira, Jhonny Lucas, Maurício, Bernardo, Ailton, Adrianinho e Danielzinho.

Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.
Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página
A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.


Guarani x Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C
2ª fase – 3ª rodada
Estádio Augusto Bauer

Trio de arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Júnior (RS)
Quarto árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES)
Quinto árbitro: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP)

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG), auxiliado por Marcus Vinícius Gomes (MG)

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo