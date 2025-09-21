Guarani x Brusque: segunda fase da Série C 2025 em tempo real
Partida começa às 19h no Brinco de Ouro, em Campinas (SP)
Guarani x Brusque
Guarani: Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos, Emerson; Kelvi, Isaque; Kauã Jesus, Diego Torres, Mirandinha; Bruno Santos.
Técnico: Matheus Costa
Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Biel, Alex Ruan; Diego Mathias, Guilherme Pira; Olávio.
Técnico: Bernardo Franco
Reservas do Guarani: Andrey, JP Galvão, Allyson, David Braz Renan Castro, Geovane, Kadi, Caio Mello, Jhemerson, Ryuta Takahashi, Gabriel Silva e Júnior Brandão.
Reservas do Brusque: André Luiz, Alex Paulino, Clinton, Thomaz, Douglas Oliveira, Jhonny Lucas, Maurício, Bernardo, Ailton, Adrianinho e Danielzinho.
Campeonato Brasileiro – Série C
2ª fase – 3ª rodada
Estádio Augusto Bauer
Trio de arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Júnior (RS)
Quarto árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES)
Quinto árbitro: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP)
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG), auxiliado por Marcus Vinícius Gomes (MG)
