Guarda de Trânsito autua caminhão com excesso de altura em Brusque
Abordagem ocorreu próximo à rotatória da rua Nova Trento, na avenida Primeiro de Maio
Um caminhão com excesso de altura foi flagrado na tarde de terça-feira, 28, transitando pela avenida Primeiro de Maio, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O motorista foi autuado após abordagem da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB).
Conforme os guardas, o veículo tinha 5 metros de altura e poderia comprometer fiações telefônicas e elétricas, além de apresentar risco a moradores da região.
Após abordagem, o caminhão foi acompanhado pela GTB até a rua Poço Fundo, onde foi estacionado para que fosse feita a transferência de carga excedente para outro veículo.
Foram lavradas as autuações pertinentes à infração. A altura máxima regulamentada é de 4,40 metros, conforme a Resolução nº 882 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de dezembro de 2021.
