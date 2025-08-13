Guarda de Trânsito de Brusque flagra carreta de 30 toneladas em rua proibida

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) flagrou, nesta terça-feira, 13, uma carreta Scania vermelha com mais de 30 toneladas de carga transitando em local proibido na rua Gustavo Halfpap.

A via possui sinalização indicando a restrição para veículos de grande porte durante toda a sua extensão.

Para remover o veículo, a GTB precisou interromper temporariamente o trânsito local. A carreta foi conduzida em marcha ré até a garagem do coletivo Santa Teresinha, onde o motorista realizou manobra de retorno antes de seguir de volta à Rodovia Antônio Heil.

A documentação do condutor e do veículo foi conferida, e o auto de infração correspondente foi lavrado.

Leia também:

1. Brusque fecha primeiro semestre de 2025 com segundo menor saldo de empregos em cinco anos

2. EXCLUSIVO – Em vídeo inédito, condenada admite participação no assassinato de Chico Wehmuth e aponta cúmplices

3. Câmara de Brusque aprova projeto de lei que cria política pública de proteção digital aos idosos

4. Mulher é levada ao hospital após acidente entre moto e carro no Limeira Alta, em Brusque

5. Motociclista sofre corte profundo no rosto após colisão contra muro em Botuverá

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

