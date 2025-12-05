Guarda de Trânsito de Brusque flagra crianças sem cadeirinha e aborda veículo até regularização

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), abordou um veículo com transporte irregular de duas crianças na avenida Cyro Gevaerd, no Centro, nesta sexta-feira, 5.

A abordagem aconteceu por volta das 10h30 durante ronda preventiva.

Durante a verificação, os agentes constataram que duas crianças entre três e cinco anos estavam sendo transportadas sem cadeirinha ou assento de elevação como determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante da infração, a responsável foi orientada quanto à obrigatoriedade do transporte infantil correto, conforme estabelecido pela Resolução nº 819/2021 do Contran.

A equipe permaneceu no local até a chegada de um familiar, que chegou em outro veículo trazendo duas cadeirinhas adequadas. As crianças foram acomodadas no veículo que chegou equipado. Somente após estarem devidamente instaladas nas cadeirinhas, o transporte foi autorizado pelos agentes.

Transporte irregular de menores

O transporte irregular de menores é uma das principais causas de lesões graves em acidentes de trânsito. De acordo com o CTB, conduzir crianças sem o equipamento adequado é infração gravíssima, sujeita a multa, pontos na CNH e retenção do veículo até regularização.

A GTB reforça que:

Até 1 ano: bebê conforto;

De 1 a 4 anos: cadeirinha;

De 4 a 7 anos e meio: assento de elevação;

De 7 anos e meio a 10 anos: cinto de segurança, sempre no banco traseiro.

Durante a abordagem, o agente da GTB, responsável pelo atendimento, destacou a importância do cuidado no transporte de crianças e das condições mínimas de segurança do veículo: “Quando encontramos crianças soltas dentro do carro, nossa preocupação vai além da infração. A prioridade é preservar a vida. A cadeirinha não é apenas uma exigência legal, ela evita que um simples deslocamento vire uma tragédia. Hoje conversamos com a família, aguardamos a chegada do equipamento e orientamos com calma, porque nosso trabalho é garantir que todos cheguem bem ao seu destino”, afirmou.

