Guarda de Trânsito informa pontos de lentidão e bloqueios em Brusque após cheias

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atua em quatro pontos no município para apoio ao trânsito e limpeza da Beira Rio.

Nesta segunda-feira, 20, as equipes prestam apoio à sinalização nas avenidas Hugo Schlosser e Governador Luiz Henrique da Silveira, e nas ruas Vitório Demarche e Osvaldo Niebuhr.

Na avenida Arno Carlos Gracher o trânsito está liberado em meia pista, pois está sendo feita a limpeza da via próximo a Toyota.

De acordo com a GTB, há pontos com lentidão na rua Prefeito Germano Schaeffer e na rodovia Antônio heil, na subida do Mont Serrat.

