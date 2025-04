A Série C de 2025 segue algumas das tendências dos últimos anos, misturando forças muito tradicionais com clubes mais recentes, que alçam seus primeiros voos saindo da Série D. Desta vez, reúne equipes como a Ponte Preta (que volta à terceira divisão após 35 anos), o Botafogo-PB (preso desde 2014 na Série C) e o Retrô (clube com nove anos de existência, com grande estrutura e um título nacional).

O Brusque, com dois acessos e dois rebaixamentos nos últimos cinco anos, deve ser o mais instável entre todos os participantes. E em meio a problemas no estádio Augusto Bauer e as mudanças para a SAF, o mínimo que o torcedor pede é um pouco de paz e tranquilidade. Em 2020 e 2023, o Marreco conseguiu o acesso. Algo não impossível em 2025, mas certamente muito difícil, sob contextos muito mais desfavoráveis que nas ocasiões anteriores.

Os quatro clubes que subiram da Série D chegam empolgados. Anápolis, Itabaiana, Maringá e Retrô foram vice-campeões em seus estados, com bom futebol na primeira parte da temporada.

A dupla de Campinas caiu junta para a Série C. Guarani e Ponte Preta chegam ao Campeonato Brasileiro em momentos distintos, e vão lutar para que o dérbi campineiro da Série C, na 15ª rodada, seja o último a ser disputado na história da terceirona.

O Figueirense, outro representante de Santa Catarina, está na Série C desde 2021. Um acesso seria uma grande conquista para o clube, que fez um estadual mediano e teve problemas recentes com sua recuperação judicial.

O Nordeste tem oito representantes em diferentes níveis de preparação. Entre eles, o ABC quer salvar o ano após uma primeira parte repleta de frustrações. O Botafogo-PB não aguenta mais a terceirona e vem de um vice no estadual. O Náutico, que pela primeira vez fará uma terceira temporada consecutiva na Série C, não quer nem pensar na quarta.

Mas, dos nordestinos, é o Confiança um dos que vêm mais embalados: é o único clube da Série C 2025 com título estadual. Apresenta números impressionantes na temporada e espera ser muito mais que o figurante que foi desde que caiu de volta à divisão, em 2021.

O que você encontra neste guia:

– Resumo sobre como cada clube chega à Série C 2025, com foto;

– Destaques de cada equipe: três jogadores que estão entre os principais de seus elencos, seja por números na temporada, liderança, tempo no clube e/ou experiência;

– Quem chegou e quem saiu: jogadores que deixaram seus clubes após as campanhas nos estaduais e novos reforços para a Série C. A lista inclui a posição em que o atleta atua, além de seu clube mais recente na carreira ou, no caso de quem saiu, seu novo clube. Não estão inclusos jogadores que disputaram os estaduais;

– Ficha de cada clube com escudo, nome completo, cidade, data de fundação, estádio em que vai jogar a Série C, presidente, técnico, fornecedora de material esportivo, principais títulos e colocações nas outras competições em 2025. Nas fichas de adversários do Brusque, estão inclusos nomes de jogadores do atual elenco que já tiveram passagem pelo quadricolor;

– Retrospecto das equipes nos últimos cinco anos do Campeonato Brasileiro, com divisão e colocação final;

– Ilustrações dos mascotes de cada equipe por Ed Carlos Santana.

Quem chegou vindo de cima

Ponte Preta

Ituano

Brusque

Guarani

Quem chegou vindo de baixo

Retrô

Anápolis

Maringá

Itabaiana

Artilheiros no ano

1 – Neto – 11 gols em 17 jogos

2 – Moraes – 9 gols em 18 jogos

2 – Neto Berola – 9 gols em 18 jogos

4 – Iago Teles – 8 gols em 14 jogos

5 – Tiago Marques – 8 gols em 15 jogos

6 – Ronald Camarão – 8 gols em 19 jogos

Nos estaduais

Campeões: Confiança

Vice-campeões: ABC, Anápolis, Botafogo-PB, Itabaiana, Maringá e Retrô

Na Copa do Brasil

3ª fase: Brusque, Botafogo-PB, CSA, Maringá, Náutico e Retrô

2ª fase: Confiança e Tombense

1ª fase: ABC e Ponte Preta

não disputaram: Anápolis, Figueirense, Floresta, Guarani, Itabaiana, Ituano, Londrina, São Bernardo e Ypiranga

Quem já trocou de técnico neste ano

ABC (saiu Ney Franco, chegou Evaristo Piza)

Botafogo-PB (saiu João Burse, chegou Antônio Carlos Zago)

Floresta (saiu Marcelo Chamusca, chegou Leston Júnior)

Ituano (saiu Vinícius Munhoz, chegou Mazola Júnior)

Retrô (saiu Dico Wooley; saiu Evaristo Piza; saiu Wires Souza; chegou Milton Mendes)



Técnicos há mais tempo no cargo*

Jorge Castilho (desde 2020**)

Raul Cabral (desde 30/11/2023)

Ricardo Catalá (desde 03/04/2024)

Roberto Cavalo (desde 13/04/2024)

Claudinei Oliveira (desde 15/05/2024)

*considerando anúncios oficiais dos clubes

**Jorge Castilho estreou no Maringá no segundo semestre de 2020 e, durante 2022, foi “emprestado” ao Ipatinga-MG.

Campeões nacionais

Série B: Guarani (1981) e Londrina (1980)

Série C: ABC (2010), CSA (2017), Ituano (2003 e 2021) e Náutico (2019)

Série D: Botafogo-PB (2013), Brusque (2019), Retrô (2024) e Tombense (2014)

Geografia da Série C

Dos 20 clubes, sete são de capitais: ABC, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Figueirense, Floresta e Náutico.

Brusque é o quarto município menos populoso na competição, com população estimada em 151.949 habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É maior do que Erechim (109.497), Itabaiana (108.408) e Tombos (8.699). Fortaleza, Belo Horizonte, Recife e Campinas são as cidades com maior população na Série B, todas com mais de 1 milhão de habitantes.

São Paulo é o estado com mais clubes (4). Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe têm dois clubes cada. Alagoas, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Norte têm um cada.

Quanto a regiões, o Nordeste lidera, com oito equipes. O Sul tem seis, o Sudeste tem cinco. O Centro-Oeste tem o Anápolis como único representante. É a primeira vez desde 1988 que a região Norte não tem representantes.

