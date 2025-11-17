Com uma trajetória consolidada no setor imobiliário de Brusque, a ACRAA SC Imóveis atua com foco em consultoria e intermediação de imóveis residenciais, comerciais, industriais e logísticos. À frente da empresa está Peterson Furtado de Souza, profissional com mais de nove anos de experiência no segmento, que iniciou sua atuação em 2015 e, desde então, vem acompanhando o crescimento e as transformações do mercado local.

O nome ACRAA surgiu em 2024, em substituição à antiga Peterson SC Imóveis. A mudança teve como objetivo fortalecer a marca e dar um caráter mais comercial à empresa. “O nome é inspirado na cidade de Acra, capital de Gana e carrega a ideia de independência e inovação, princípios que norteiam o trabalho da imobiliária”, destaca Peterson.

A ACRAA SC Imóveis realiza venda de imóveis residenciais e comerciais, além de locação de espaços comerciais, industriais e logísticos. A empresa oferece também consultoria imobiliária completa, com serviços de avaliação de imóveis para venda ou locação, atuando em Brusque, região e litoral catarinense.

Um dos diferenciais da ACRAA é a especialização na área comercial, industrial e logística, com galpões disponíveis para venda e locação em cidades como Brusque, Guabiruba, Gaspar, Itajaí, Ilhota, Navegantes, Tijucas e Garuva. Para investidores que desejam garantir o futuro no setor, a imobiliária oferece assessoria completa: da escolha do terreno ao estudo de viabilidade, construção e entrega do galpão pronto para locação, com parceiros especializados em cada etapa do processo.

Lançamentos residenciais

No segmento residencial, a ACRAA SC Imóveis trabalha com empreendimentos de médio e alto padrão, firmando parcerias com construtoras reconhecidas da região, como Zenn, Territoreo, Hort, Moratta, Minatti, Volcco, Rozzo, Ares, Leoni, CRF, Z2, Linear e NH Empreendimentos. “O mercado de Brusque vive um momento aquecido, com diversos lançamentos e condições facilitadas de pagamento direto com as construtoras, em alguns casos, com parcelamento em até 150 vezes”, ressalta o empresário.

Entre os destaques recentes, Peterson cita o Central Park, da Zenn Empreendimentos, um home club localizado no centro da cidade; o Passeio Beira Rio, da Territoreo Empreendi-Peterson Furtado de Souza recebendo premiação de vendas da Construtora Hort No setor residencial, a ACRAA atua com empreendimentos de médio e alto padrão mentos, que integra moradia e qualidade de vida; e o Solare Residence, da Hort Empreendimentos, no bairro Souza Cruz, com rooftop de lazer completo.

A NH Empreendimentos também prepara um lançamento ao lado da Igreja Matriz, com opções de apartamentos de um, dois e três dormitórios. Além do setor residencial, Brusque tem atraído grandes empresas e investimentos industriais, reforçando o papel da cidade como polo econômico. “A ACRAA participou da intermediação da instalação da empresa Lightwall Brasil, que tem o pai do jogador Neymar como investidor, fortalecendo o cenário empresarial local e contribuindo para a geração de empregos”, destaca.

Para conhecer os imóveis disponíveis ou realizar uma avaliação sem compromisso, os interessados podem visitar a ACRAA SC Imóveis, localizada na Rua 7 de Setembro, nº 71, Office Park, sala 12, bairro Santa Rita, em Brusque.

