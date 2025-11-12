Com 27 anos de trajetória em Brusque, a Art’ Moderna construiu uma história baseada na personalização e na busca constante por qualidade. De acordo com Cinara Comandoli, diretora da empresa, a Art’ Moderna nasceu do desejo de oferecer produtos sob medida que refletissem a identidade de cada cliente. “Mais do que decorar, queremos que as pessoas se realizem dentro de suas escolhas e criem um lar com personalidade”.
A fábrica, que começou com a produção de tapetes, hoje reúne uma ampla linha de produtos: cortinas, persianas, papéis de parede e almofadas, além de peças exclusivas vindas de diferentes partes do mundo. Desde 2010, com a abertura da loja física, a Art’ Moderna ampliou seu alcance, tornando-se referência em produtos que unem estética, conforto e funcionalidade.
A personalização é um dos pilares do atendimento. O processo começa com a escuta das necessidades do cliente e muitas vezes envolve visitas ao local para compreender o ambiente e propor soluções adequadas. “Buscamos entender o que o cliente realmente precisa. Criamos juntos, estamos opções e ajustamos até chegar ao resultado ideal. Muitas vezes cocriamos com arquitetos para alcançar a harmonia perfeita”, explica Cinara.
Tendências
Entre as tendências observadas pela empresa, as texturas e tramas ganham destaque. “O bouclé é o material do momento, presente em tapetes, cortinas e almofadas”, comenta. Ainda assim, ela percebe que o maximalismo, com cores, estampas e personalidade, começa a ressurgir como contraponto ao minimalismo.
Para quem deseja renovar um ambiente sem grandes reformas, Cinara recomenda pequenas mudanças estratégicas. “O papel de parede, aliado à troca de tapetes e almofadas, transforma o espaço de forma prática e rápida, sem sujeira”, afirma.
Cinara ressalta que a Art’ Moderna busca entender o estilo de vida de cada cliente. A equipe é treinada para orientar sobre estética, funcionalidade e durabilidade, garantindo que cada escolha una beleza e praticidade. “Entregamos dedicação desde o primeiro atendimento até o pós-venda. Sabemos que, muitas vezes, nossos produtos representam a concretização de um sonho, e isso é o que move nosso trabalho”.