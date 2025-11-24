A tecnologia vem mudando a forma de morar e, desde 2016, a Cineroom – Áudio, Vídeo e Automação tem contribuído para essa transformação em Brusque e região. À frente da empresa está Rodrigo Caetano, que decidiu trocar o design gráfico pela automação residencial ao perceber o potencial do setor. “Sempre tive o desejo de atuar em uma área inovadora. Quando conheci a automação, me encantei e resolvi mudar completamente de ramo”, relembra.

Com mais de nove anos de experiência, a Cineroom oferece soluções que vão desde sistemas de Home Theater e Wi-Fi profissional até automação residencial com ou sem fio, aplicável em imóveis novos, em construção ou já prontos, sem necessidade de reforma. A empresa também disponibiliza produtos voltados ao conforto, como aspiração central, piso e toalheiro aquecidos, manta anti-mofo e desembaçador de espelho.

Para Rodrigo, o grande diferencial da empresa está no atendimento personalizado e na assistência contínua ao cliente. “Nossa entrega é humanizada. Acompanhamos a obra do início ao fim e permanecemos por seis meses em contato ativo com o cliente, até que ele se familiarize com o sistema”, explica. Esse acompanhamento garante que cada projeto seja adequado ao estilo de vida de quem o utiliza. “Não há como entregar tanta customização sem entender o que o cliente realmente precisa”, completa.