Há 15 anos no mercado, a Decortintas é referência em tintas imobiliárias e industriais em Brusque. Fundada em fevereiro de 2010, a loja é comandada por Claudionei Antonio Schmitz, profissional com 26 anos de experiência no setor. A vivência prática que ele teve durante 11 anos como pintor garante à empresa um atendimento diferenciado, voltado tanto ao cliente final quanto a pintores e construtoras que buscam qualidade e suporte técnico.
A loja oferece uma ampla linha de produtos para acabamentos, incluindo materiais elétricos e hidráulicos, ferramentas manuais, elétricas e a gasolina, além de argamassas colantes, produtos para reparos técnicos e impermeabilização.
O foco, porém, está nas tintas, setor no qual a empresa é revendedora exclusiva da marca Futura com 44 anos de mercado, reconhecida pelo desempenho e certificações dos órgãos reguladores.
Consultoria completa
Mais do que vender, a Decortintas atua como parceira do cliente. A equipe realiza consultoria completa, orientando desde a escolha das cores até o cálculo exato da quantidade de material necessária para a obra. “Fazemos o orçamento correto para que o cliente não seja surpreendido no final, evitando desperdícios ou falta de produtos”, explica Claudionei. Essa prática evita que orçamentos subdimensionados comprometam o resultado e o cronograma da pintura.
Outro diferencial é o atendimento técnico especializado. Os vendedores possuem experiência prática no ramo e recebem treinamentos frequentes de fornecedores sobre lançamentos, aplicações, diluições, rendimento e tempo de secagem, o que garante orientação segura ao consumidor, principalmente àqueles que realizam o serviço por conta própria. As entregas rápidas, sempre no mesmo dia, também são um ponto forte da loja, que prioriza a agilidade no atendimento ao pintor e ao cliente final.
Tendências e dicas
Atenta às tendências de cores e acabamentos, a Decortintas aponta que, em 2025, os tons acinzentados estão entre os mais procurados, especialmente em ambientes externos.
Para os ambientes internos, as cores mais neutras e suaves são as mais procuradas. Se o cliente optar por um tom mais escuro no ambiente interno, a recomendação é definir uma parede de destaque e avaliar a luminosidade do espaço antes da escolha da tonalidade. Na área decorativa,
Para quem vai pintar pela primeira vez, Claudionei reforça a importância da preparação da superfície. O uso correto de fundos preparadores e seladores é essencial para garantir aderência e durabilidade. “O barato pode sair caro se a superfície não estiver bem preparada”, alerta.
Na escolha da tinta, ele recomenda observar a linha e o ambiente de aplicação, e não apenas a marca. As tintas Premium são indicadas para quem busca resistência e acabamento refinado; as Standard, para boa cobertura e custo intermediário; e as econômicas, para repinturas e projetos de menor orçamento.
“Nosso compromisso é garantir que cada cliente receba o material certo, na quantidade exata e com o suporte necessário para obter o melhor resultado possível”, finaliza Claudionei.