Há 15 anos no mercado, a Decortintas é referência em tintas imobiliárias e industriais em Brusque. Fundada em fevereiro de 2010, a loja é comandada por Claudionei Antonio Schmitz, profissional com 26 anos de experiência no setor. A vivência prática que ele teve durante 11 anos como pintor garante à empresa um atendimento diferenciado, voltado tanto ao cliente final quanto a pintores e construtoras que buscam qualidade e suporte técnico.

A loja oferece uma ampla linha de produtos para acabamentos, incluindo materiais elétricos e hidráulicos, ferramentas manuais, elétricas e a gasolina, além de argamassas colantes, produtos para reparos técnicos e impermeabilização.

O foco, porém, está nas tintas, setor no qual a empresa é revendedora exclusiva da marca Futura com 44 anos de mercado, reconhecida pelo desempenho e certificações dos órgãos reguladores.