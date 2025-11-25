Referência em acabamentos e revestimentos, a Divi Brusque completou 17 anos de atuação em outubro, consolidando uma trajetória marcada pela qualidade, atendimento personalizado e constante ampliação do portfólio. À frente da empresa, os proprietários Gilberto Carturani Junior e Aline Rosa transformaram a experiência de mais de duas décadas de Gilberto no setor de obras em um negócio que atende toda a região.
Hoje, a Divi Brusque oferece desde forros de PVC, forros de gesso e forros removíveis, até piso vinílico, laminado, rodapés, gesso 3D, gesso acartonado, sancas e boiseries personalizadas, além de revestimentos ripados em PVC e divisórias diferenciadas. “Fomos agregando novos produtos conforme as necessidades dos clientes, sempre buscando oferecer qualidade, praticidade e inovação”, destacam os proprietários.
Um dos grandes diferenciais da empresa é o atendimento completo: o cliente pode apenas adquirir o material quanto contratar também a instalação com equipe própria, compostapor quase 80 profissionais. “Hoje o mercado enfrenta escassez de mão de obra qualificada, e esse é um dos nossos pontos fortes. Garantimos a execução e o pós-obra, com manutenção e suporte ágil sempre que necessário”, reforça Gilberto.
A produção própria de peças em gesso, como sancas e acabamentos personalizados, e o showroom completo são outros diferenciais da marca. No espaço, o cliente pode conferir pisos, boiseries, ripados e forros aplicados, e visualizar como cada acabamento se comporta no ambiente real, facilitando as escolhas e decisões do projeto.
Novidades
Entre as novidades da Divi Brusque está o teto vinílico, um material inovador que combina estética e praticidade. Com ampla variedade de coleções e tonalidades, o teto vinílico é ideal para ambientes internos e externos, unindo beleza e durabilidade.
Parceira de construtoras e incorporadoras de alto padrão, a Divi Brusque também atende residências, escritórios e empresas de pequeno, médio e grande porte, sempre com rigor nos prazos e foco na satisfação do cliente. Com estoque próprio, consegue garantir melhor custo-benefício e produtos com garantia de 5 a 10 anos, seguindo as recomendações de uso.