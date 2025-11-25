Referência em acabamentos e revestimentos, a Divi Brusque completou 17 anos de atuação em outubro, consolidando uma trajetória marcada pela qualidade, atendimento personalizado e constante ampliação do portfólio. À frente da empresa, os proprietários Gilberto Carturani Junior e Aline Rosa transformaram a experiência de mais de duas décadas de Gilberto no setor de obras em um negócio que atende toda a região.

Hoje, a Divi Brusque oferece desde forros de PVC, forros de gesso e forros removíveis, até piso vinílico, laminado, rodapés, gesso 3D, gesso acartonado, sancas e boiseries personalizadas, além de revestimentos ripados em PVC e divisórias diferenciadas. “Fomos agregando novos produtos conforme as necessidades dos clientes, sempre buscando oferecer qualidade, praticidade e inovação”, destacam os proprietários.

Um dos grandes diferenciais da empresa é o atendimento completo: o cliente pode apenas adquirir o material quanto contratar também a instalação com equipe própria, compostapor quase 80 profissionais. “Hoje o mercado enfrenta escassez de mão de obra qualificada, e esse é um dos nossos pontos fortes. Garantimos a execução e o pós-obra, com manutenção e suporte ágil sempre que necessário”, reforça Gilberto.

A produção própria de peças em gesso, como sancas e acabamentos personalizados, e o showroom completo são outros diferenciais da marca. No espaço, o cliente pode conferir pisos, boiseries, ripados e forros aplicados, e visualizar como cada acabamento se comporta no ambiente real, facilitando as escolhas e decisões do projeto.