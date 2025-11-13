Com quase três décadas de atuação, a Heinig Corretora de Seguros é referência em proteção patrimonial e consultoria personalizada em Brusque. Administrada por Catia Heinig, a empresa atua há 29 anos no mercado, oferecendo soluções que garantem segurança e tranquilidade aos clientes, especialmente quando se trata do lar, um dos bens mais valiosos que alguém pode ter.

Segundo Catia, contratar um seguro residencial é uma forma prática e acessível de proteger o imóvel contra imprevistos. “As principais coberturas incluem incêndio, vendaval, roubo e danos elétricos, entre tantas outras opções”, explica. Cada apólice pode, e deve, ser personalizada conforme o tipo de imóvel e o perfil do segurado, garantindo que o cliente pague apenas pelo que realmente precisa.

A Heinig oferece atendimento individualizado em todas as etapas, desde a análise do imóvel até a escolha das coberturas ideais. “O primeiro passo é levantar informações sobre o tipo e a localização do imóvel, depois definimos os valores e proteções que melhor se encaixam na necessidade do cliente”, detalha Catia. A corretora trabalha com uma ampla rede de seguradoras parceiras, o que possibilita variedade de opções, preços compatíveis etransparência em cada negociação.