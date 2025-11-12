Unir técnica, estética e funcionalidade é o que move o trabalho do escritório Leandro Comandoli e Profissionais Associados, que atua no desenvolvimento de projetos de engenharia, arquitetura e interiores. Com uma trajetória de mais de 22 anos, o grupo consolidou sua presença no setor da construção civil pela qualidade das soluções e pelo acompanhamento próximo de cada etapa da obra, do planejamento à entrega.

O escritório desenvolve projetos que aliam criatividade e responsabilidade técnica, sempre de forma personalizada. “Um bom projeto começa muito antes da primeira linha desenhada: começa ao entender quem vai viver naquele espaço, como usa cada ambiente e quais são suas prioridades”, explica o engenheiro civil Leandro Comandoli, que lidera a equipe.

Além dos projetos arquitetônicos e estruturais, a empresa atua com parcelamento de solo, loteamentos, retificação, desmembramento e unificação de terrenos, consultoria técnica, regularização de imóveis, orçamentação, administração e acompanhamento de obras. O objetivo é oferecer soluções completas, que integrem todas as etapas do processo construtivo, garantindo segurança e eficiência nas decisões.

A atuação da empresa é ampla: o portfólio reúne residências em diversos estilos arquitetônicos, edifícios comerciais e residenciais, escolas, templos religiosos, salões de festas, lojas, escritórios corporativos e galpões industriais. Essa diversidade exige versatilidade técnica e estética, algo que a equipe abraça com entusiasmo. “Cada projeto traz seus próprios desafios. Buscamos adaptar soluções estruturais aos estilos arquitetônicos, garantindo conforto, funcionalidade e durabilidade”, destaca Leandro.