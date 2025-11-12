Unir técnica, estética e funcionalidade é o que move o trabalho do escritório Leandro Comandoli e Profissionais Associados, que atua no desenvolvimento de projetos de engenharia, arquitetura e interiores. Com uma trajetória de mais de 22 anos, o grupo consolidou sua presença no setor da construção civil pela qualidade das soluções e pelo acompanhamento próximo de cada etapa da obra, do planejamento à entrega.
O escritório desenvolve projetos que aliam criatividade e responsabilidade técnica, sempre de forma personalizada. “Um bom projeto começa muito antes da primeira linha desenhada: começa ao entender quem vai viver naquele espaço, como usa cada ambiente e quais são suas prioridades”, explica o engenheiro civil Leandro Comandoli, que lidera a equipe.
Além dos projetos arquitetônicos e estruturais, a empresa atua com parcelamento de solo, loteamentos, retificação, desmembramento e unificação de terrenos, consultoria técnica, regularização de imóveis, orçamentação, administração e acompanhamento de obras. O objetivo é oferecer soluções completas, que integrem todas as etapas do processo construtivo, garantindo segurança e eficiência nas decisões.
A atuação da empresa é ampla: o portfólio reúne residências em diversos estilos arquitetônicos, edifícios comerciais e residenciais, escolas, templos religiosos, salões de festas, lojas, escritórios corporativos e galpões industriais. Essa diversidade exige versatilidade técnica e estética, algo que a equipe abraça com entusiasmo. “Cada projeto traz seus próprios desafios. Buscamos adaptar soluções estruturais aos estilos arquitetônicos, garantindo conforto, funcionalidade e durabilidade”, destaca Leandro.
Integração e inovação
A integração entre engenharia, arquitetura e interiores é um dos principais diferenciais da empresa. Além de Leandro, integram a equipe os engenheiros Felipe Benvenutti Montibeller, Matheus Montibeller Fanarof e Rodrigo da Cruz, e a arquiteta Thayze de Andrade Freire, que atuam de forma colaborativa em cada projeto. Cada profissional contribui com seu olhar técnico e criativo, o que resulta em projetos mais completos e assertivos.
Além disso, a equipe utiliza imagens fotorrealísticas e modelagens tridimensionais, que ajudam o cliente a visualizar o resultado antes mesmo do início da obra. “Nosso papel é orientar, oferecer alternativas e garantir que o cliente participe das decisões com clareza e segurança”, reforça o engenheiro.
A inovação também faz parte da rotina do escritório. A Leandro Comandoli e Profissionais Associados aplica técnicas construtivas modernas, como o sistema Steel Frame, que proporciona leveza e agilidade à execução, e as fachadas ventiladas, que unem desempenho térmico e estética. O uso de drones e ferramentas digitais de modelagem permite acompanhar o andamento das obras com precisão, otimizando prazos e evitando imprevistos.
Para Leandro, a confiança construída com cada cliente é resultado da transparência e da responsabilidade com que cada projeto é conduzido. “Nosso foco é transformar ideias em soluções reais, com atenção, dedicação e compromisso. Queremos que o cliente tenha uma experiência tranquila e sinta segurança em todas as etapas”, afirma.