Com 16 anos de atuação no mercado, a LM Materiais de Construção se destaca quando o assunto é reforma ou construção. Com duas lojas em Brusque – matriz no bairro Limoeiro e filial no Santa Terezinha -, a empresa oferece uma linha completa de produtos, do início ao fim da obra.
Fundada e administrada por Marcos Aurélio Barni e Lauro de Jesus Pontes, a LM atende tanto o consumidor final quanto construtoras e profissionais da área, com foco em praticidade, qualidade e agilidade.
O catálogo da loja inclui desde itens básicos, como areia, ferro, tijolo e cimento, até produtos de acabamento, como tintas, vernizes, pisos, porcelanatos, móveis para banheiro, iluminação e ferramentas elétricas. Essa variedade permite ao cliente encontrar tudo o que precisa em um único lugar, com suporte técnico especializado.
De acordo com os sócios, a procura pelos produtos varia conforme a época do ano, no inverno, aumentam as vendas de chuveiros e torneiras elétricas; já no final do ano, cresce a demanda por tintas, revestimentos e itens de acabamento. Em todas as situações, o atendimento personalizado é prioridade.
“Todos os nossos colaboradores são treinados e possuem ampla experiência no setor. Também participamos de cursos e capacitações para acompanhar as novidades do mercado”, destacam Lauro e Marcos.
A LM oferece diferentes modalidades de pagamento, preços diferenciados para compras em volume e entregas rápidas, garantindo praticidade ao cliente. Além disso, a empresa busca estar sempre atualizada, participando de feiras e eventos do setor, investindo em melhorias na estrutura física das lojas e no atendimento on-line.
Entre as linhas de maior destaque na loja estão os pisos e porcelanatos, disponíveis em diversas marcas e modelos, com entrega imediata na maioria dos casos.
Além do comércio de materiais, os sócios expandiram a atuação para o setor da construção civil, com a criação da Bartes Incorporadora, empresa responsável por obras em Brusque e região, cujos empreendimentos são comercializados por imobiliárias parceiras.