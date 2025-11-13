Com 16 anos de atuação no mercado, a LM Materiais de Construção se destaca quando o assunto é reforma ou construção. Com duas lojas em Brusque – matriz no bairro Limoeiro e filial no Santa Terezinha -, a empresa oferece uma linha completa de produtos, do início ao fim da obra.

Fundada e administrada por Marcos Aurélio Barni e Lauro de Jesus Pontes, a LM atende tanto o consumidor final quanto construtoras e profissionais da área, com foco em praticidade, qualidade e agilidade.

O catálogo da loja inclui desde itens básicos, como areia, ferro, tijolo e cimento, até produtos de acabamento, como tintas, vernizes, pisos, porcelanatos, móveis para banheiro, iluminação e ferramentas elétricas. Essa variedade permite ao cliente encontrar tudo o que precisa em um único lugar, com suporte técnico especializado.

De acordo com os sócios, a procura pelos produtos varia conforme a época do ano, no inverno, aumentam as vendas de chuveiros e torneiras elétricas; já no final do ano, cresce a demanda por tintas, revestimentos e itens de acabamento. Em todas as situações, o atendimento personalizado é prioridade.