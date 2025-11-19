Há 31 anos no mercado, a Marcotex construiu sua história em Brusque com foco na produção de toalhas felpudas que unem qualidade, funcionalidade e respeito ao meio ambiente.

Fundada e administrada pela família Marcos, a empresa está em sua segunda geração e mantém um parque fabril próprio e automatizado, que garante controle total sobre cada etapa do processo produtivo.

A Marcotex oferece uma ampla linha de produtos: toalhas de banho, rosto, piso, academia, linha profissional, toalhas pequenas para uso escolar, artesanato e higiene, além de panos de prato atoalhados, roupões, jogos e kits de toalhas. Também desenvolve coleções exclusivas e personalizadas, atendendo clientes de todo o Brasil.

As coleções são lançadas anualmente, inspiradas nas tendências de moda e nas cores que estão em alta.

Para isso, a equipe busca referências em feiras nacionais e internacionais e conta com o apoio de estilistas e desenhistas no desenvolvimento de novas barras e desenhos. A estrutura de teares Jacquard permite à fábrica criar uma grande variedade de padrões: florais, geométricos, arabescos, nomes e figuras, que transformam a toalha em um item de decoração.

“Hoje entendemos que as toalhas também fazem parte do home decor. Um conjunto que harmoniza com azulejos, louças e metais complementa o ambiente e agrega valor à experiência do consumidor”, afirma Carlos Gabriel Marcos, administrador da empresa.

Para ele, uma boa toalha começa pela matéria-prima. “O algodão é a base de nossos produtos. É uma fibra natural, absorvente e sustentável, que proporciona conforto e durabilidade. Se a toalha é de algodão, já começamos bem. Depois, é importante que tenha bom custo-benefício e entrega confiável. Na Marcotex, temos opções acessíveis que atendem diferentes necessidades, sempre prezando pela qualidade”, diz.

Respeito ao cliente e ao meio ambiente

O trabalho da Marcotex vai muito além das tendências. A empresa reforça o compromisso com a qualidade e com práticas responsáveis. Para isso, a indústria integra o movimento Sou de Algodão e a marca coletiva Vale das Toalhas, que garantem a procedência da matéria-prima e o cumprimento de rigorosos critérios ambientais, trabalhistas, fiscais e sociais.

Os produtos da marca possuem o selo Sou de Algodão, que assegura o uso de fibras de origem brasileira e sustentável. Além disso, o Vale das Toalhas exige da empresa processos de beneficiamento que garantem solidez no tingimento e preservam as características do algodão, maciez e alta absorção, sem causar impactos ambientais. “Nos preocupamos com todo o ciclo do produto. O tingimento é feito de forma controlada, sem descartar resíduos tóxicos de maneira incorreta”, destaca Carlos.

Outro diferencial é o selo Eu Reciclo, que certifica o recolhimento das embalagens em todo o país, em parceria com ONGs responsáveis pela destinação correta de plásticos, papéis e papelões. “Assim, garantimos que tudo o que enviamos ao cliente tenha retorno ao meio ambiente de forma adequada”, complementa.

A empresa também investe continuamente em capacitação de colaboradores, novas tecnologias e ações de eficiência energética. Uma das iniciativas é a usina fotovoltaica própria, que permite à Marcotex gerar energia limpa e reduzir o impacto ambiental de suas operações.

Com três décadas de atuação, a Marcotex mantém o compromisso de oferecer produtos que unem tradição, tecnologia e sustentabilidade.

“Seguimos fortalecendo o setor têxtil da região com responsabilidade e inovação, mas mantendo a nossa essência, que é fazer da toalha um item essencial de conforto e bem-estar”, finaliza Carlos.

Marcotex

Rua Joaquim Zucco, 1000 – bairro Nova Brasília