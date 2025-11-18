A pedra ideal para cada área

Telso explica que granitos e mármores dolomíticos são ideais para áreas úmidas, pela baixa absorção de água; no caso dos mármores, é necessário impermeabilizar a superfície periodicamente. Em áreas secas, como bancadas e aparadores, praticamente qualquer tipo de pedra pode ser aplicada.

Na cozinha, os campeões de preferência são o Granito Preto São Gabriel, o Granito Verde Ubatuba e o Mármore Branco Paraná. “O mármore tem maior valor agregado, mas exige manutenção semestral ou anual. Já os granitos oferecem ótima relação custo-benefício e alta durabilidade”, explica.

Nos banheiros, as lâminas ultracompactadas têm ganhado espaço. “São materiais resistentes a riscos e manchas, muito versáteis também para cozinhas e bancadas”, comenta o especialista.

Na hora de escolher a pedra ideal, Telso orienta que o cliente leve em conta não apenas o preço, mas também a manutenção e a adequação ao ambiente. “Nem toda pedra barata é de boa qualidade. Existem diferentes níveis de classificação e acabamento, que impactam diretamente no resultado final e na durabilidade”, reforça.

A Marmoraria Guarani realiza atendimento personalizado, com orçamento a partir do projeto do cliente e visita à fábrica, onde é possível conhecer as amostras e chapas disponíveis. “Também prestamos assessoria pós-venda, orientando sobre os cuidados e produtos adequados para limpeza e conservação das pedras”, completa Telso.