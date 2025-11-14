Com nove anos de operação, a Metal Fênix atua em estruturas metálicas, serralheria e coberturas, atendendo tanto grandes empreendimentos quanto reformas residenciais.

A empresa foi criada por Maicon dos Santos, que soma mais de 20 anos de experiência na área da construção civil e optou por transformar essa trajetória em um negócio próprio.

“Hoje fazemos o trabalho voltado para toda a parte de ferragens, estrutura metálica, serralheria e telhados. Abrangemos um mercado amplo na construção civil”, diz Maicon.

A carteira de serviços inclui galpões e garagens metálicas, que hoje são o carro-chefe da empresa, além de portões, grades, cercas, escadas e serviços de solda. A Metal Fênix também executa reformas e instalações completas, do orçamento à entrega da obra.

O atendimento é organizado a partir de visitas técnicas. A equipe realiza levantamento de medidas no local, elabora projeto para pré-aprovação e apresenta orçamento personalizado conforme a necessidade do cliente. “Quando temos um chamado, fazemos um orçamento mais pessoal, vamos até a residência para entender e adequar a necessidade de cada um”, afirma o proprietário. Esse procedimento é adotado tanto para obras de maior porte quanto para intervenções residenciais.