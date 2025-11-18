Na Anjos Colchões e Sofás de Brusque, o ato de escolher um colchão se transforma em uma experiência de cuidado com o corpo e a qualidade de vida.

Com mais de cinco anos de presença em Brusque, a loja integra a rede Anjos Colchões e Sofás, marca com 35 anos de história no Brasil e também no exterior, com presença na Argentina, Chile, Paraguay e Uruguai, sendo reconhecida pela produção de colchões e estofados de alta tecnologia.

Sob a nova gestão de Mari e Rodolfo Paiva, o espaço passou por uma renovação completa e aposta em um atendimento ainda mais próximo e personalizado. “Queremos elevar a experiência do cliente desde o momento em que ele entra na loja até o dia em que o produto chega à sua casa”, explica Mari Paiva, que além de gestora é especialista do sono.

Entre as novidades estão novas linhas de colchões, além de soluções sob medida que unem conforto, durabilidade e tecnologia. A proposta está refletida no slogan da marca: “Quem sente, sabe”.

Segundo Mari, o grande objetivo da nova gestão é consolidar a loja como a melhor loja de colchões de Brusque, reforçando a confiança dos clientes e ampliando a presença da marca na comunidade. “Nossa equipe atua como consultora de conforto, ajudando cada pessoa a encontrar o colchão ideal conforme o estilo de vida”, destaca.