Na Anjos Colchões e Sofás de Brusque, o ato de escolher um colchão se transforma em uma experiência de cuidado com o corpo e a qualidade de vida.
Com mais de cinco anos de presença em Brusque, a loja integra a rede Anjos Colchões e Sofás, marca com 35 anos de história no Brasil e também no exterior, com presença na Argentina, Chile, Paraguay e Uruguai, sendo reconhecida pela produção de colchões e estofados de alta tecnologia.
Sob a nova gestão de Mari e Rodolfo Paiva, o espaço passou por uma renovação completa e aposta em um atendimento ainda mais próximo e personalizado. “Queremos elevar a experiência do cliente desde o momento em que ele entra na loja até o dia em que o produto chega à sua casa”, explica Mari Paiva, que além de gestora é especialista do sono.
Entre as novidades estão novas linhas de colchões, além de soluções sob medida que unem conforto, durabilidade e tecnologia. A proposta está refletida no slogan da marca: “Quem sente, sabe”.
Segundo Mari, o grande objetivo da nova gestão é consolidar a loja como a melhor loja de colchões de Brusque, reforçando a confiança dos clientes e ampliando a presença da marca na comunidade. “Nossa equipe atua como consultora de conforto, ajudando cada pessoa a encontrar o colchão ideal conforme o estilo de vida”, destaca.
Qualidade comprovada
A Anjos Colchões e Sofás de Brusque oferece um portfólio completo, que inclui colchões, boxes, cabeceiras, estofados e poltronas, produtos desenvolvidos com espumas de alta tecnologia, molas ensacadas individualmente e tecidos respiráveis. “São colchões que entregam descanso real e conforto prolongado, com a ergonomia necessária para noites de sono perfeitas”, afirma Mari.
Com uma produção mensal superior a 60 mil colchões e 4 mil estofados, a marca investe constantemente em pesquisa e inovação. Essa tecnologia se reflete em produtos projetados para durar, com garantia de fábrica e foco na saúde postural. Mais do que uma loja de colchões em Brusque, a Anjos busca oferecer uma experiência completa de compra.
O ambiente foi pensado para que o cliente possa testar os produtos e receber orientação individualizada. “Comprar um colchão ou sofá é uma decisão que impacta diretamente o bem-estar. Por isso, nosso atendimento é consultivo e acolhedor”, diz Mari.
Consultoria
A loja também oferece consultoria de conforto personalizada, entrega especializada e montagem cuidadosa, serviços que reforçam o compromisso da nova gestão com a qualidade em cada etapa. Além disso, o casal de empresários mantém o Sono e Prosa Podcast, projeto criado para disseminar informações sobre qualidade do sono e saúde integral. “Entrevistamos especialistas em neurociência, nutrição, arquitetura e psicologia, mostrando como o sono influencia todas as áreas da vida”, conta Mari.
Para quem busca onde comprar colchões em Brusque com garantia de qualidade, durabilidade e conforto, a Anjos Colchões e Sofás é o destino certo. “Na Anjos, ajudamos o cliente a fazer a melhor escolha. Quando ele leva um produto nosso, está levando tecnologia, design refinado e uma nova forma de viver o conforto”.