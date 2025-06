Guilherme Pira é relacionado contra o Confiança e deve ter retorno antecipado

O atacante Guilherme Pira está com a delegação do Brusque em Aracaju (SE) para enfrentar o Confiança, às 16h30 deste domingo, 1º, pela oitava rodada da Série C. Desfalque por lesão muscular das últimas duas partidas, seu possível retorno a campo neste fim de semana é antecipado em relação às informações repassadas pelo próprio clube há quatro dias.

Na terça-feira, 27, as informações repassadas a O Município por canal oficial de comunicação do Brusque com a imprensa eram de que Guilherme Pira possuía um estiramento da parte posterior da coxa, com prazo para retorno de 12 a 14 dias. No dia seguinte, a lista do departamento médico continuava com o nome do jogador.

Pira esteve de fora das partidas contra o Athletico, em 20 de maio, e contra o São Bernardo, em 26 de maio. Sua última partida havia sido contra a Ponte Preta, em 17 de maio. No dia 22, quinta-feira, após pedido de informação, a comunicação do clube respondeu que Guilherme Pira e Alex Ruan passariam por exames no dia seguinte, portanto, dia 23, sexta-feira.

No último domingo, 24, o clube liberou informações de que aguardava os resultados dos exames de Guilherme Pira e Alex Ruan, ambos com lesões musculares. O prazo estimado para retorno dos jogadores foi fornecido na terça-feira, 27: 12 a 14 dias para Guilherme Pira, o que só tornaria seu retorno possível na nona rodada, em 15 de junho, contra o Tombense.

Contudo, o jogador pode voltar a jogar já contra o Confiança neste domingo, 1º, seja como titular ou saindo do banco de reservas.

