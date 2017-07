Tutor: Gustavo Soares Rodrigues

Idade: 7 anos

Profissão: Estudante

Bairro: Limeira, Brusque

Pet: Pônei

Idade: 1 ano

Raça: Sem raça definida

A gatinha Pônei é um grande presente na vida do pequeno Gustavo. O menino é autista e a presença do animal lhe auxilia muito no seu tratamento. Para os pais, a gata é um presente de Deus para o filho, pois quando ela percebe que Gustavo está nervoso, faz carinho na cabeça dele e o menino fica melhor. O pequeno e a gatinha são grandes amigos e ela o deixa muito feliz. Muito amor para vocês!

