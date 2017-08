Um acontecimento marcou a história brusquense em 08 de agosto de 1980. Por volta de 15:30 horas, uma sexta-feira, a Ponte Irineu Bornhausen desabou sobre o leito do Rio Itajaí Mirim.

No momento da queda, 13 carros estavam sobre ela. O fato repercutiu em todo o estado, toda a imprensa divulgou este acontecimento, que por sinal, ficou marcado na memória da população.

Pessoas curiosas se aglomeraram no entorno, sem ainda entender ao certo, como uma estrutura até então considerada segura, poderia ruir assim tão de repente. Felizmente, não tivemos feridos.

Após o ocorrido, todo o trânsito da cidade ficou comprometido. Somente em Setembro de 1981 é que tivemos a inauguração de uma nova ponte que anos depois, seria demolida dando lugar a atual “Ponte Estaiada”.

Lembro-me de cada detalhe daquela tarde. Recebi a notícia na sala de aula, quem nos trouxe a informação foi a diretora da escola. Ainda naquele entardecer, me desloquei até o local do sinistro e as imagens que presenciei na ocasião, estão guardadas na minha memória.

OBS: Todas as fotos antigas usadas acima nesta edição, foram extraídas junto ao acervo do amigo Érico Zendron.