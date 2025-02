Há 95 anos era plantada a popular Figueira do Archer, no Centro de Brusque

No dia 5 de fevereiro de 1930, há exatos 95 anos, era plantada uma das árvores mais icônicas de Brusque: a Figueira do Archer. Em uma época em que as estradas ainda eram de chão batido e as carroças dominavam o trânsito, a grande figueira que marca o cruzamento entre as avenidas Getúlio Vargas e Dom Joaquim e as ruas Azambuja, Gustavo Richardt e Augusto Maluche, já estava lá.

Conhecida pela maioria – se não totalidade – dos habitantes, a árvore já virou um símbolo de Brusque e um dos pontos de referência mais conhecidos da cidade. Ela foi plantada no local no dia 5 fevereiro de 1930, por Antônio Nicolau Maluche, na companhia de seu primogênito, Winiton Maluche.

De lá para cá, muita coisa mudou. As ruas foram asfaltadas, as carroças foram substituídas por carros modernos e o movimento naquela região cresceu consideravelmente. A figueira, entretanto, permanece intacta.

Objetivo

Em entrevista ao jornal O Município em 2017, Carlos Maluche, filho de Winiton e neto de Antônio, contou que a árvore foi plantada naquele local com o objetivo de dar mais fluidez ao trânsito da época.

“Foi uma forma que ele encontrou de direcionar o trânsito. Como na época não havia sinaleira, ele achou por bem colocar a figueira”, disse.

Maluche destacou que, naquela época, toda aquela área fazia parte da fazenda de Antônio, a popular Fazenda Maluche. Com o passar do tempo, ele foi vendendo os lotes para amigos e conhecidos, e a região foi povoada mais rapidamente. Segundo ele, o local onde está a figueira era praticamente a porteira da fazenda.

A data do plantio também marcou o aniversário de 10 anos de Winiton. Segundo Carlos, ele a plantou naquele dia, mas não sabe dizer se foi por coincidência ou como uma forma de homenagear Winiton pelo aniversário.

A árvore tem um significado muito especial para a família Maluche. “É um marco não só para nossa família, mas para Brusque. Meu pai sempre foi muito cuidadoso com a natureza e sentia orgulho da figueira”, complementou Carlos na entrevista em 2017.

Aos pés da figueira, foi fixado um monumento comemorativo aos 75 anos de fundação da Colônia de Brusque, em 1935. Em meio à grandeza da árvore, hoje, o monumento quase passa despercebido.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: