A 2ª edição do Halloween Brusque marcou a noite da última sexta-feira de outubro com encantamento, sustos e muita criatividade no bairro Jardim Maluche.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A atração transformou o espaço do Casarão Jardinagem em um verdadeiro espetáculo temático, que uniu o tradicional clima do Halloween às figuras lendárias do folclore brasileiro.

Com efeito, o evento em Brusque deste ano apresentou uma estrutura significativamente mais robusta em comparação à edição anterior.

Idealizado e organizado desde o início de 2025, o projeto contou com o apoio de diversos patrocinadores e voluntários.

Em 2024, a proposta havia nascido de forma modesta, no quintal de uma residência.

Agora, ganhou amplitude e profissionalismo, reunindo dezenas de colaboradores e mais de 15 personagens interativos — entre eles, o temido Bicho-Papão, estrela principal da noite.

Brusque em clima de Halloween

Nesse contexto, o público que compareceu ao local entre 17h e 22h pôde percorrer um trajeto especialmente preparado, repleto de cenários temáticos, efeitos de iluminação e trilhas sonoras que intensificaram a atmosfera sombria e divertida da data.

Ao final do percurso, famílias encontraram uma área de alimentação e uma feirinha artesanal, ambas decoradas com referências ao universo do Halloween.

Ademais, a proposta manteve-se fiel ao propósito de ser gratuita e acessível, abrindo espaço para todas as idades.

As crianças, especialmente, foram contempladas com uma experiência única: aquelas entre 0 e 15 anos receberam o tradicional doce diretamente das mãos do Bicho-Papão, momento que gerou sorrisos, gritos e inúmeros registros fotográficos.

Halloween de solidariedade e arte

Sobretudo, o evento se destacou pela mobilização comunitária.

Sem qualquer remuneração, dezenas de voluntários então se envolveram na criação dos cenários, na confecção das fantasias e na operação técnica.

A organização reforçou que o verdadeiro espírito do Halloween-Brusque está na união entre moradores, apoiadores e comerciantes locais. Por conseguinte, o resultado superou as expectativas.

O público respondeu com entusiasmo à proposta, reconhecendo o empenho dos organizadores em oferecer uma experiência cultural gratuita e de qualidade.

Empresas como LogInfo, farmácia Brasil Poupalar, Embrulhe, Emfantasy e o próprio Casarão Jardinagem figuraram entre os principais patrocinadores, além de diversos colaboradores que contribuíram com iluminação, geradores e efeitos especiais.

Halloween movido pela união

Vale destacar que, mesmo sob possibilidade de chuva, o cronograma foi então mantido integralmente, demonstrando o comprometimento da equipe envolvida.

Para os idealizadores, o maior retorno foi testemunhar o brilho nos olhos das crianças e o engajamento da comunidade, que abraçou o projeto como uma celebração coletiva.

Dessa forma, o Halloween-Brusque consolidou-se como um dos eventos mais aguardados da cidade, unindo tradição, solidariedade e imaginação em uma mesma noite.

As cenas do evento

Após os anúncios, no encerramento desta edição, uma galeria de imagens revela os instantes mais expressivos da noite.

São registros, pois, que traduzem, em detalhes, o encantamento que tomou conta

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Peixe de 12 kg fisgado com estilingue de pesca então surpreende em Brusque

2. Primavera não aquece Brusque: quarta-feira é então marcada por temperaturas abaixo do esperado

Halloween-Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK