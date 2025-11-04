Hambúrguer solidário arrecada recursos para animais resgatados em Brusque

Evento será em 15 de novembro, no bairro Rio Branco

Hambúrguer solidário arrecada recursos para animais resgatados em Brusque

Evento será em 15 de novembro, no bairro Rio Branco

A ONG Vidaa promove no dia 15 de novembro o 2º Hambúrguer Solidário, ação beneficente voltada à arrecadação de recursos para o cuidado de animais resgatados em Brusque. O evento será realizado das 18h às 22h, na Rua Guilherme Alberto Frederico Hoefelmann, nº 320, fundos, no bairro rio branco.

A iniciativa tem como objetivo auxiliar nos custos de ração, medicamentos, tratamentos e demais cuidados necessários aos cães e gatos atendidos. Cada hambúrguer vendido contribui diretamente para o trabalho da entidade.

O cardápio conta com duas opções: artesanal (com hambúrguer) e vegetariano (com ovo). O valor é de R$ 30. As encomendas podem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp, no número (47) 99177-3963, com a voluntária Laryssa.

