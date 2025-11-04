Hambúrguer solidário arrecada recursos para animais resgatados em Brusque

A ONG Vidaa promove no dia 15 de novembro o 2º Hambúrguer Solidário, ação beneficente voltada à arrecadação de recursos para o cuidado de animais resgatados em Brusque. O evento será realizado das 18h às 22h, na Rua Guilherme Alberto Frederico Hoefelmann, nº 320, fundos, no bairro rio branco.

A iniciativa tem como objetivo auxiliar nos custos de ração, medicamentos, tratamentos e demais cuidados necessários aos cães e gatos atendidos. Cada hambúrguer vendido contribui diretamente para o trabalho da entidade.

O cardápio conta com duas opções: artesanal (com hambúrguer) e vegetariano (com ovo). O valor é de R$ 30. As encomendas podem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp, no número (47) 99177-3963, com a voluntária Laryssa.

