Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna aos cinemas de Brusque
Há sessões no Cine Gracher do shopping e da Havan
O filme Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna aos cinemas de Brusque a partir desta quinta-feira, 11. Há sessões no Cine Gracher do shopping e da Havan.
Em seu quarto ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Harry Potter (Daniel Radcliffe) é surpreendido ao ter seu nome revelado entre os competidores do Torneio Tribruxo, uma disputa internacional conhecida por seus desafios perigosos e pela participação de estudantes mais velhos, tanto de Hogwarts quanto de outras instituições de magia.
Paralelamente, o surgimento da marca negra após a final da Copa Mundial de Quadribol espalha temor entre os bruxos, pois indica que Voldemort (Ralph Fiennes), o bruxo das trevas, pode estar próximo de recuperar suas forças.
CINE GRACHER 1
ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h
TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO
Dublado / 18h30 e 20h30
Legendado / 20h30 (somente nos dias 14 e 17/12)
HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
Dublado / 20h30 (sessão somente no dia 13/12)
AVATAR: FOGO E CINZAS
Dublado / 20h30 (sessão somente no dia 17/12)
CINE GRACHER 2
WICKED PARTE II
Dublado / 15h
ZOOTOPIA 2
Dublado / 18h e 21h
CINE GRACHER 3
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 17h e 20h
Legendado / 20h (somente nos dias 11, 14 e 17/12)
CINE GRACHER HAVAN 1
PERFEITOS DESCONHECIDOS
Dublado / 15h
ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h
ZOOTOPIA 2 3D
Dublado / 20h
HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
Dublado / 16h e 20h (somente no dia 13/12)
AVATAR: FOGO E CINZAS 3D
Dublado / 20h (somente no dia 17/12)
CINE GRACHER HAVAN 2
TRAIÇÃO ENTRE AMIGAS
Dublado / 16h e 18h30
PERFEITOS DESCONHECIDOS
Dublado / 21h
CINE GRACHER HAVAN 3
ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h30
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 18h30 e 21h
