O filme Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna aos cinemas de Brusque a partir desta quinta-feira, 11. Há sessões no Cine Gracher do shopping e da Havan.

Em seu quarto ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Harry Potter (Daniel Radcliffe) é surpreendido ao ter seu nome revelado entre os competidores do Torneio Tribruxo, uma disputa internacional conhecida por seus desafios perigosos e pela participação de estudantes mais velhos, tanto de Hogwarts quanto de outras instituições de magia.

Paralelamente, o surgimento da marca negra após a final da Copa Mundial de Quadribol espalha temor entre os bruxos, pois indica que Voldemort (Ralph Fiennes), o bruxo das trevas, pode estar próximo de recuperar suas forças.

Confira o trailer de Harry Potter e o Cálice de Fogo:

CINE GRACHER 1

ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h

TRUQUE DE MESTRE: O TERCEIRO ATO
Dublado / 18h30 e 20h30

Legendado / 20h30 (somente nos dias 14 e 17/12)

HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
Dublado / 20h30 (sessão somente no dia 13/12)

AVATAR: FOGO E CINZAS
Dublado / 20h30 (sessão somente no dia 17/12)

CINE GRACHER 2

WICKED PARTE II 
Dublado / 15h

ZOOTOPIA 2
Dublado / 18h e 21h

CINE GRACHER 3

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 17h e 20h

Legendado / 20h (somente nos dias 11, 14 e 17/12)

CINE GRACHER HAVAN 1

PERFEITOS DESCONHECIDOS
Dublado / 15h

ZOOTOPIA 2
Dublado / 17h

ZOOTOPIA 2 3D
Dublado / 20h

HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
Dublado / 16h e 20h (somente no dia 13/12)

AVATAR: FOGO E CINZAS 3D
Dublado / 20h (somente no dia 17/12)

CINE GRACHER HAVAN 2 

TRAIÇÃO ENTRE AMIGAS
Dublado / 16h e 18h30

PERFEITOS DESCONHECIDOS
Dublado / 21h

CINE GRACHER HAVAN 3 

ZOOTOPIA 2
Dublado / 15h30

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2
Dublado / 18h30 e 21h

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


