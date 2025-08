Havan adia passeio de helicóptero devido às condições climáticas, em Brusque

A Havan anunciou o adiamento do passeio de helicóptero que aconteceria nesta segunda-feira, 4, em Brusque. A atividade, que integra as comemorações pelos 165 anos do município, presentearia 200 sorteados com um voo panorâmico pela cidade.

De acordo com a empresa, a decisão foi tomada por conta da chuva na região e visa garantir a segurança e o conforto de todos os participantes. A data foi transferida para o próximo domingo, 10, às 15h30.

“Lamentamos qualquer inconveniente causado, mas seguimos comprometidos em proporcionar uma experiência incrível a todos os sorteados”, informou a Havan em nota oficial.