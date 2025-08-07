Havan alerta para golpe envolvendo prêmios falsos; saiba como se prevenir

A Havan emitiu um alerta aos clientes sobre golpes que estão sendo praticados com o uso indevido do nome da empresa. Segundo o comunicado, criminosos estão enviando mensagens em nome da varejista, informando que o destinatário teria sido contemplado com prêmios em dinheiro por meio de promoções falsas, como a chamada “Roleta da Sorte”.

De acordo com a Havan, essas mensagens são fraudulentas. Os golpistas utilizam dados como nome e até o CPF das vítimas para dar aparência de veracidade à comunicação. Em seguida, solicitam que a pessoa clique em um link e preencha um formulário com informações pessoais.

Ao fazer isso, o consumidor corre risco de ter seus dados roubados. A empresa reforça que não solicita dados pessoais via WhatsApp e não envia links suspeitos para preenchimento.

“Se você receber mensagens com promessas de prêmios em nome da Havan, desconfie. Trata-se de golpe”, alerta a varejista.

Para verificar se uma promoção ou premiação é legítima, a recomendação é que o consumidor consulte sempre os canais oficiais da empresa: o perfil @havanoficial nas redes sociais ou o site www.havan.com.br.

