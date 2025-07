Havan anuncia investimento de mais de R$ 250 milhões no Centro de Distribuição em Barra Velha

O empresário Luciano Hang esteve em Barra Velha nesta semana para anunciar um investimento de R$ 250 milhões no Centro de Distribuição da Havan (CDH). Ao lado do prefeito Daniel Pontes da Cunha, Hang visitou o terreno adquirido recentemente pela empresa, que fica ao lado do CDH e será incorporado à estrutura atual. Com isso, a área total passará de 200 mil m² para 250 mil m².

O investimento inclui a aquisição de um moderno transelevador, no valor de R$ 150 milhões, além de mais de R$ 100 milhões destinados à ampliação do complexo logístico.

“Esse investimento vai permitir ainda mais agilidade e eficiência na nossa logística. Nosso Centro de Distribuição é o coração da Havan, de onde saem os produtos que abastecem todas as nossas lojas pelo país. Ampliar essa estrutura é fundamental para acompanhar o ritmo de crescimento da empresa e seguir oferecendo excelência no atendimento aos nossos clientes”, afirmou Luciano Hang.

O empresário também agradeceu o apoio da prefeitura de Barra Velha, que, segundo ele, tem sido uma grande parceira da Havan nos projetos de expansão no município.

Além do impacto econômico para a cidade, o investimento deve gerar novas oportunidades de emprego e renda, tanto durante a execução das obras quanto na operação da área ampliada.

“Nós sempre acreditamos em Barra Velha. Tenho muito orgulho de ver como essa cidade se desenvolveu nos últimos anos e o quanto a Havan contribuiu com esse crescimento. Hoje temos mais de 2,5 mil colaboradores diretos no CDH e vamos precisar de ainda mais pessoas com essa nova fase do projeto”, completou Hang.

