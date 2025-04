Havan anuncia reformulação no setor de moda da loja de Brusque

A Havan apresentou, nesta quinta-feira, 3, a coleção Moda Havan Outono-Inverno 2025. Na ocasião, também foram divulgadas as mudanças no setor de moda da loja matriz, em Brusque.

Para marcar o lançamento e a reformulação, 14 influenciadoras digitais participaram de uma programação especial, incluindo a estrela da campanha, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Entre as convidadas estavam Bella Falconi, Viih Rocha, Camila Dias e Gabi Castro.

“Queremos mostrar ao Brasil que é possível produzir moda de qualidade aqui, na nossa região. Isso gera empregos e impulsiona uma economia que vai além do setor de moda. As peças estão lindas e representam um marco na história da Havan. Nossa meta é alcançar 200 lojas até o próximo ano e levar peças desse nível para cada uma delas”, disse Luciano Hang.

Agenda do evento

A agenda começou com uma visita exclusiva ao Centro de Distribuição da Havan (CDH), em Barra Velha, onde as influenciadoras conheceram de perto a estrutura logística da marca ao lado do empresário Luciano Hang.

Em seguida, seguiram para o Centro Administrativo, em Brusque, onde foram recepcionadas com o tradicional corredor de boas-vindas. Depois, as convidadas conheceram o setor de moda reformulado da loja matriz, em Brusque.

“Todos os looks que experimentei me encantaram. Isso eleva nossa autoestima. Quando vestimos algo que melhora o nosso dia, tudo muda. Fiquei muito feliz ao saber que todas as peças são produzidas no Brasil. A qualidade é tão incrível que impressiona. Isso é moda Havan. Eu usaria todas as peças”, disse Ticiane.

Nova campanha

Depois, um almoço foi realizado na histórica Casa Renaux (antiga Villa Ida), onde o gerente de Moda da Havan, Carlos Eduardo Luciani, e a coordenadora de estilo, Ivani Sanni, apresentaram a nova coleção.

Além disso, as influenciadoras participaram de momentos interativos conduzidos por Ticiane Pinheiro, gerando conteúdos exclusivos para as redes sociais.

“A campanha reforça a proposta de democratizar a moda, oferecendo peças sofisticadas e confortáveis, que atendem a diferentes estilos e perfis. O conceito da coleção é a versatilidade e atemporalidade, que permite que cada peça se encaixe perfeitamente nas mais diversas ocasiões do dia a dia”, explica Carlos.

“A Havan se preocupa em trazer uma moda elegante e funcional para atender as regiões de inverno rigoroso do Brasil bem como aquelas de clima mais ameno. A campanha vem para fortalecer a marca no segmento fashion e destacar a qualidade e o cuidado presente em cada detalhe das peças”, complementa Ivani.

Tendências do inverno

A coleção Moda Havan Outono-Inverno 2025 aposta na combinação de modernidade, aconchego e sofisticação, explorando estilos como romântico, college, clássico e country.

A paleta de cores mescla tons neutros com estampas clássicas, como animal print e poás, além de cores sóbrias que são tendência da estação. Com um equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo, a nova coleção busca oferecer peças ideais para diversas ocasiões.

Leia também:

1. Chuva, vento e fim do calor: outono inicia nova fase em Brusque

2. Ocupantes de moto ficam feridos após colisão com carro no Souza Cruz, em Brusque

3. Pé de Meia: saiba quantos estudantes de Brusque e região recebem valores do programa

4. Trechos de terceira faixa na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, já estão em funcionamento

5. Prefeito mantém crítica à barragem de Botuverá após reunião com Defesa Civil de SC: “fizemos nosso contraponto”

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: