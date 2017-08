Havan atrai milhares de pessoas na inauguração da 100ª loja, no Acre

Milhares de pessoas acompanharam a inauguração da 100ª loja da Havan, em Rio Branco, no Acre, neste sábado, 5. O empreendimento representa um investimento de R$ 40 milhões, com a geração de 200 empregos diretos, e consolida o plano de expansão da empresa.

O evento contou com a presença dos apresentadores do SBT, Celso Portiolli e Carlos Massa, o Ratinho. A ex-governador e senador Luiz Henrique da Silveira recebeu homenagem póstuma, com a presença da viúva Ivete Appel da Silveira.

O dono da Havan, Luciano Hang, esteve no evento acompanhado do esposa, dos filhos e da mãe. “Estamos muito felizes em realizar este duplo sonho: o de trazer a loja Havan para o Acre, e o de celebrar a centésima loja da marca. Até 2022, queremos dobrar este número e concretizar 200 lojas em todo o país”, conta Hang.

O governador do Acre, Tião Viana, o prefeito Marcus Alexandre e o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Ney Amorim, também prestigiaram o evento.