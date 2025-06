Havan completa 39 anos e projeta nove novas lojas para 2025; veja as cidades

Nesta quinta-feira, 26, a Havan comemora 39 anos de uma história. A empresa prevê a abertura de nove lojas em 2025, encerrando o ano com 190 filiais e faturamento estimado em R$ 18 bilhões.

As novas unidades serão inauguradas em Bagé, Canoas, Novo Hamburgo e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; Paranaguá, Toledo e Curitiba, no Paraná; além de Goiânia (GO) e Taubaté (SP). Neste sábado, 28, a empresa abrirá uma megaloja em Toledo (PR).

“São 39 anos de muito trabalho, erros, acertos, aprendizados e vitórias. A Havan é o reflexo da nossa paixão pelo que fazemos. Nosso crescimento foi possível porque acreditamos no Brasil, investimos em pessoas e pensamos sempre em nossos clientes. Mas não paramos por aqui: temos um futuro inteiro pela frente e muitos sonhos para realizar”, afirma o empresário Luciano Hang, dono da Havan.

Para 2026, a varejista pretende atingir a marca de 200 megalojas, estar presente em todos os estados do Brasil e gerar 25 mil empregos diretos.

“Temos planos ousados para os próximos anos, porque acreditamos no Brasil e, mais do que isso, queremos sempre oferecer uma experiência única aos nossos clientes”, diz o gerente de Novos Negócios, Lucas Hang.

